A történelem terhe

A történeti és politikai érzék
A politikai gondolkodás magyar hagyományát olyan mélyen áthatja a történetiség tudata, hogy hazánkban a politikai és történeti érzék sokszor egyet jelentett. Gróf Széchenyi István „alaptalannak” és improvizatívnak tartott minden olyan törekvését, amely a történelmi tapasztalatok helyett a politika valamely a priori felfogására épült. Egy ilyen történetietlen politika útján – megfogalmazása szerint – „nemzeti kifejlésünk s felemelkedésünk lehetetlen, minthogy »világi mély tudomány, a volt esetek philosophiai egybeillesztése, s azoknak józan alkalmazása nélkül, constitutiónk javításit ugyszólván improvisálni e mai idők kiképzettségei közt, teljes lehetetlenség«. Kutassunk ezért oly mélyen, mint csak lehet a nemzeti történetek forrásiban, s midőn honi elmozdításunk és javunk ügye körül felvilágosítjuk magunkat, nehogy készületlenségünk által hazánknak többet ártsunk, mintsem aztán aggkorunkig ismét helyreállitni volnánk képesek; ne mulasszuk el azon gyökérokok keresését, melyek a nemzeti nagyságok sarkalati, mert máskép mindig homokra fogjuk állitni alaptalan müveinket.”
Gróf Tisza István, aki Széchenyihez hasonlóan a magyar végzetnek élt, beszédeiben is gyakran figyelmeztetett a nemzet tragikus jellemére. Egy alkalommal így foglalta össze nézeteit: „Aki végigtekint a magyar nemzet történelmén, lehetetlen, hogy ne lássa e történelem minden lapjára felírva a magyar nemzetnek azt a sajátságos jellemvonását, hogy nagy tulajdonai a nagy megpróbáltatások pillanatában lépnek előtérbe. Nagy érdem, nemzet- és államfenntartó érdem, de egyúttal tragikuma ez a magyar nemzetnek. Tragikuma, hogy azt a jobb helyzetet, amelyet a megpróbáltatások napjaiban nagy tulajdonságaival kivívott magának; erejének fokozására, jólétének emelésére, a béke áldásainak üdvös és bölcs élvezésére felhasználni soha nem tudta és a derű, a béke, a nyugodt fejlődés áldásos korszakai között a nemzetnek azon tulajdonságai léptek ismét végzetszerű erővel előtérbe, amelyek újabb megpróbáltatások, újabb katasztrófák, újabb élet-halál harcok csíráit hordozták méhükben.”
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