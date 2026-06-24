A történelem terhe

S ha már nemzedék: ugyanezt az iskolát képviseli gróf Teleki Pál is, aki a „jelenbenlátást” hibának tartja. Ezzel arra utal, hogy a politikai gondolkodás nem szorítkozhat a pillanat kérdéseire, hanem mindig szélesebb történeti horizontot kíván. Teleki is szorosan összeköti egymással a történetiség elvét és a magyar politikai hagyományt, nem is akárhogyan – a politika általános alapelveként fogalmazza meg ezt az összefüggést a következő szavakkal: „egy nemzet csak történelmileg gondolkozhatik és egy nemzet, amelynek alkotmánya iratlan lelki valóság, amely olyan törvények, jogszokások és mondhatnám lelki döntvények foglalata, amelyek a nemzet vérébe és szívébe mentek át, az csak történelmi távlatban láthat, csak abban élheti életének döntő pillanatait is. Egy ember pedig, aki ezeket átérzi – és úgy érzem, erre a helyre csak ilyen érzésektől áthatva szabad az embernek lépnie –, csak a történelmi nemzettől lelkileg áthatva gondolhatja át a maga feladatait és léphet a cselekvés terére.”

A történelmi jelen

A történeti érzék és a történelem tragikus felfogása mindmáig a magyar politikai hagyomány szerves részét képezi. Hiába a kommunista rendszer pusztítása, hiába a „történelem vége” és a lét elviselhetetlen könnyűsége, a magyarságban még jelen van a történetiség tudata. Még fel tudunk háborodni saját eltűnésünk gondolatán. Az emlékezetpolitikai vitáink féktelensége azt mutatja, hogy nem eresztjük a történelmet és a történelem sem ereszt minket. A politikai és történeti érzék még mindig összeér a magyar tudatban. A kérdés csak az, hogy megvan-e még bennünk a száz évvel ezelőtti politikai nemzedék „pozitív magyarsága” és magunkra tudjuk-e venni a történelem terhét, vagy inkább súlytalan individuumokként szeretnénk tengődni történelem és sors nélkül. Személyesen és közösségi léptékben is ez a kérdés: szomjazzuk-e az örökkévalóságot, van-e valamilyen pozitív válaszunk az emberi mulandóságot felidéző sorscsapásokra, vagy megrekedünk a tragikus életérzés negatív aspektusában?

Örök tévedésünk, hogy az ilyen súlyos kérdésre csak a távoli jövőben kell választ adnunk, amikor felvirrad a szuverén állítások és az abszolút tagadások nagy napja. Nem, erről szó sem lehet. A választ ma adjuk meg, talán éppen ebben a pillanatban. A történelemben közreható Gondviselés igazi csodája az, hogy még a legnagyobb műveit is olyan önmagában jelentéktelennek tűnő mozzanatokból építi fel, mint ez az óra vagy ez a perc.