Születésének 160. évfordulóján Stein Aurélra emlékezünk

1884-ben Angliába ment, hogy keleti nyelveket és régészetet tanuljon.

1886-ban a bécsi orientalista kongresszuson találkozott Rudolf Hoernlé indológus-filológussal, s tőle hallott egy Bakhshaliban (Peshawar) felfedezett ősi matematikai kéziratról. 1887-ben Stein Indiába ment, ahol a Punjab University hivatalvezetője lett. Később, 1888-1899 között a Lahore-i Oriental College igazgatója volt. Ez idő alatt az ő felügyelete alatt létrehozták a Raghunath Temple szanszkrit kézirattárát Dzsammuban, amely 5000 ritka kéziratot őriz.

Steinre komoly hatást gyakorolt Sven Hedin 1898-as műve, a Through Asia (Ázsián keresztül). 1898 júniusában Hoernle segítségét és együttműködését kérte közép-ázsiai régiségek felkutatására és tanulmányozására. Hoernle lelkes volt, mert addigra már megfejtette a Bower-kéziratot és a Weber-kéziratot, melyekről megállapította, hogy ezek a legrégebbi ismert nyírfakéreg- és papírkéziratok az ókori Indiáról; több műtárgyat és kéziratot kapott, de kétségei támadtak ezek hitelességével kapcsolatban, s aggodalmai, kérdései támadtak felfedezésük, feltárásuk körülményeit illetően. Azt javasolta Steinnek, hogy készítsen egy expedíciós tervezetet, és nyújtsa be Pandzsáb és India kormányának. Stein egy hónapon belül javaslattervezetet küldött Hoernlének, aki megvitatta ezt Pandzsáb (brit India) kormányzó hadnagyával, s ő örömmel fogadta. Stein ezután teljes javaslatot nyújtott be Közép-Ázsia régiségeinek feltárására, feltérképezésére és tanulmányozására Hoernle ajánlásai szerint, aki személyesen nyújtott be petíciót Pandzsáb és India kormányához, lobbizva a gyors jóváhagyásért. 1899 januárjában Stein megkapta a hivatalos jóváhagyást és a pénzbeli támogatást első expedíciójához. Ezt követően jóváhagyást és támogatást kapott további expedíciókhoz a kínai Turkesztánba, Tibetbe és Közép-Ázsiába további területeire, melyek iránt az oroszok és a németek is érdeklődtek.

Híres expedícióit a pandzsábi kormány és a brit indiai kormány pénzügyi támogatásával valósította meg.

Stein négy nagy expedíciót tett Közép-Ázsiába 1900–1901, 1906–1908, 1913–1916 között és 1930-ban. Az 1900–1901 közötti első útja során az egyik jelentős lelete Dandan Oilik Taklamakan-sivatagi oázisa volt, ahol számos emléket sikerült feltárnia. Harmadik expedíciója során 1913–1916-ban Khara-Khotoban ásott. Később felfedezte a Pamírt, megkeresve a mára elveszett Kőtorony helyét, amelyet a 2. században Ptolemaiosz a Selyemút felezőjeként jelölt meg. Ezeknek az utaknak a gyűjtőmunkájából származnak azok a dokumentumok (kínai, tibeti és tangut kéziratok, prakrit fatáblák, valamint khotáni, ujgur, szogd és kelet-török nyelvű dokumentumok), melyek a British Library Stein gyűjteményét alkotják. Stein a Tarim-medence korábban elveszett kéziratait fedezte fel Miranban és más oázisvárosokban, és számos régészeti lelőhelyet rögzített, különösen Iránban és Beludzsisztánban.

Stein legnagyobb felfedezését a Mogao-barlangban, más néven „Az Ezer Buddha barlangjaiban” tette Dunhuang közelében 1907-ben.

Itt fedezte fel a Gyémánt Szútra nyomtatott példányát, a világ legrégebbi nyomtatott szövegét, amely 868-ból származik. 40 000 másik tekercssel együtt 24 doboz kéziratot és 4 doboz festményt és relikviát vitt el. Erőfeszítéseiért lovaggá ütötték. Dunhuang barlangjaiból vásárolt könyv- és kéziratgyűjteménye fontos Közép-Ázsia történetének, valamint a buddhizmus művészetének és irodalmának tanulmányozása szempontjából.

Amikor a közép-ázsiai hosszú utazásai után pihent, ideje nagy részét egy sátorban töltötte a Mohand Marg nevű alpesi réten, amely a Sind-völgy torkolatánál fekszik. 2017. szeptember 14-én emlékkövet állítottak Mohand Margban, ahol Stein korábban sátrazott.

Stein Aurél emlékére állított emlékkő. Forrás: greaterkashmir.com

A negyedik közép-ázsiai expedíció kudarccal végződött. Stein nem tett közzé beszámolót, de más források írtak a brit és amerikai érdekeltségek versengéséről Kínában, a harvardi Fogg’s Museum és a British Museum közötti rivalizációról.

Stein Aurél a kutyájával és kutatócsoportja a Tarim-medencében. Forrás: Wikipédia