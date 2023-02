Úgy tűnik, már nincsenek tabuk és életünk minden szegmensét behálózza a mesterséges intelligencia: vasárnap ugyanis egy dömösi templomban prédikált a technológia.

Az innovatív határátlépésre a Dunakanyarban került sor – derül ki a Magyarországi Szabad Ökumenikus Közösség közleményéből. Mint írják, a dömösi 1000 éves templom lelkésze, rövid ismerkedést követően megkérte az OpenAI mesterségesintelligencia-kutató laboratórium által fejlesztett legújabb gépi modellt, hogy írja meg helyette a vasárnapi prédikációt, amit ő felolvashat a híveknek az istentiszteleten.

A gép készséggel tett eleget a felkérésnek. Az igehirdetés központi szála az volt, hogy Isten üzenetének bárki lehet a közvetítője. A közösség egyenesen „gépi testvérnek” nevezi a mesterséges intelligenciát, továbbá azt is közlik, hogy a legmagasabb szinten meg is felelt az elvárásoknak: még egy saját imádságot is írt a szertartás végére.

Istenünk, kérünk, hogy adj erőt és bátorságot nekünk, hogy közvetítsük a te üzenetedet. Add, hogy a te akaratod szerint járjunk, és hogy szívből szolgáljunk téged. Inspirálj minket, hogy másokat is rávezessünk a te utadra. Adj nekünk békességet és biztonságot, hogy ne féljünk a te üzeneteidnek közvetítésétől. Kérünk, hogy mindig ott legyél velünk, és hogy segíts bennünket a nehézségek során. Áldd meg a Te áldásoddal az üzeneteidnek közvetítését, és vezess minket a Te irányodban. Ámen.

– fogalmazta meg imádságát a gép.