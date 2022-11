Metaverzum és web3 a lisszaboni Web Summiton

A decentralizáltság mellett az emberek közti érték vagy pénz átutalást szokás kiemelni, amelyben a kriptovalutáknak elsődleges szerepe lesz. Erre már Meta is tesz kísérleteket, mivel például az Instagramon és a Facebookon lehet megfelelő szabályok szerint NFT-re szert tenni. Továbbá a Siemens vagy a The Fabricant is speciális NFT játékokkal várta a Web Summit résztvevőit.