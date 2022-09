Zuckerberg legújabb virtuális világában reggeltől estig tartózkodhatnánk

A nyár vége sok izgalmat tartogatott a Meta számára, ám a remélt üzleti sikerek helyett az internet inkább az újabb Zuckerberg-fiaskóktól volt hangos. Augusztus közepén a cég elérhetővé tette saját fejlesztésű mesterséges intelligenciáját, a Blender Botot. A BBC újságírója Mark Zuckerbergről kérdezte Blender Bot 3-at, amely erre úgy reagált, hogy „borzasztóan szerepelt a kongresszusi meghallgatásokon, ami az ország helyzete kapcsán nagyon aggasztó”.

Zuckerbergnek 2018-ban kellett tanúskodia, és azóta több korábbi alkalmazott nyilatkozott már a Facebook és társcégeinek adatgyűjtési botrányairól, illetve a negatív társadalmi hatásokról, amelyeket a Metánál rendre monitoroznak. Legutóbb Frances Haugen, a Facebook korábbi munkatársa állt nyilvánosság elé több ezer oldalas belső dokumentációval, amely szerint a közösségi médium veszélyes a társadalomra adatvédelmi szempontból és különösen a fiatal lányokra azok önértékelési problémái miatt.

Blender Bot 3 ezt úgy foglalta össze, hogy a Meta

pénzért kihasználja az embereket, és Zuckerberget ez nem érdekli. Véget kell vetni ennek a gyakorlatnak!

A Meta előre felhívta a felhasználók figyelmét, hogy a robot tanulási fázisban van, tehát lehetnek sértő vagy egyenesen hamis megjegyzései is. Ezt támasztja alá, hogy Blender Bot 3 a Wall Street Journal újságírójának kifejtette, Donald Trump az Egyesült Államok örökös elnöke, a Business Insidernek pedig bizarrnak, ijesztőnek nevezte Mark Zuckerberget.

A robot működése szerint a neten található információkat szedi össze és elemzi. A cég nem véletlenül tette nyilvánossá, mivel a fejlesztéshez szükségük volt adatokra. A chatbot minél több kérdést kap, annál több mindenre tud majd válaszolni. Jelenleg az internet legerősebb trendjeit veszi sorra, ezért tüntethette fel Zuckerberget kevéssé hízelgő módon. Továbbá az udvarias véleménynyilvánítást sem tanulta még meg, így mikor a BBC újságírója saját magáról tett fel kérdéseket, és a Blender Bot 3 nem talált róla sok információt a különféle oldalakon, azt válaszolta: „nem lehet túl népszerű”.

A netes hozzászólók alapvetően jót derülnek Blender Bot 3 szabadszájúságán, ami felüdülés a politikai korrektség által határolt világunkban. Ráadásul felmérések szerint az internet jelentős része ért egyet a mesterséges intelligencia megállapításaival.

Persze felmerül a tyúk és tojás kérdése, illetve, hogy az önmagát erősítő folyamatnak mi lesz az eredménye. 2016-ban például a Microsoft kénytelen volt bocsánatot kérni, miután Tay elnevezésű chatbotját a felhasználók kevesebb mint egy nap alatt rasszistává nevelték a Twitteren. A Meta közleménye szerint Blender Bot kapott bizonyos biztonsági előírásokat, de ettől még lehet „előítéletes és sértő”.

A cég úgy tűnik, pontosan ismeri a marketing egyik alapszabályát, hogy a rossz reklám is reklám. A Blender Bot 3-mal történtek után nem sokkal ugyanis Zuckerberg bejelentette, hogy Francia- és Spanyolországban is elérhetővé válik a Meta által fejlesztett metaverzum, a Horizon Worlds.­ Tény, hogy a metaverzum 2022 egyik kedvenc szava. Játékok, mint a Fortnite vagy a Roblox régóta építik a Mátrixhoz vagy az Eredethez hasonló párhuzamos világokat, és kriptovaluták számára is létezik metaverzum.