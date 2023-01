Mesterséges intelligenciával gyorsítják az ügyfélkérelmek kezelését magyar kutatók

A cél egy olyan egységesített, mesterséges intelligencia-megoldásokon alapuló ügyfélkérelmeket kezelő keretrendszer fejlesztése, amely több szektorban – az egészségügy, az igazságszolgáltatás, az e-kereskedelem, a fogyasztói elektronika és szoftverfejlesztés területén – képes ügyintézőket automatikusan és költséghatékonyan a számukra megfelelő feladatokhoz rendelni. Az adott probléma megoldásához a megfelelő szakértő kiválasztása jelentősen csökkentheti az ügyintézési időt és a költségeket.

A magyarországi projektelem a szoftverfejlesztői, karbantartói és üzemeltetői piacra olyan mesterséges intelligencián és gépi tanulási algoritmusokon alapuló eszköz fejlesztése, amely képes különböző kritériumok alapján a szoftver-forráskód karbantartási feladatainak optimális szétosztására a fejlesztők között.

A forráskód minőségirányítási rendszere képes figyelemmel kísérni egy szoftver evolúcióját és felderíteni abban a hibás és problémás kódrészeket. Az egyes hibákhoz a legalkalmasabb fejlesztő automatikus kiválasztása számos kódtól, hibától, és fejlesztői jellemzőtől függő komplex optimalizálási feladat, amire a hagyományos módszerek nem alkalmasak.

A projektben olyan feladatkiosztó megoldást fejlesztenek, amely mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló modelleket használva képes azon fejlesztők kiválasztására, akik segítségével a szoftver hibás kódrészleteinek javítása legjobban megoldható. Az ehhez szükséges adatok a statikus kódanalízisből és a fejlesztői tevékenység naplózásából, valamint a fejlesztők adatalapú profilépítéséből származnak.

Az Optimal Management of Demand (OMD - a kereslet optimális kezelése) nevű projektet hat ország vállalkozásai és intézményei hozták létre. A hároméves kzedeményezést egy török informatikai vállalkozás, az Experteam vezeti. Megvalósítását a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal mintegy 68 millió forintos támogatása segíti.

Az SZTE munkatársai elsősorban mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló módszerek kutatásában és fejlesztésében vesz részt.

Az egyetem kutatói korábban az IoT (Internet of Things – A dolgok internete) rendszerek biztonságát javító háromszázmillió forintos projekt sikerre viteléhez is hozzájárultak. Az az IoT az infokommunikációs technológia egyik legdinamikusabban fejlődő területe, melynek lényege, hogy a mindennapokban használt eszközök elérhetők az interneten keresztül, és képesek egymással akár önállóan is kommunikálni. Az SZTE Szoftverfejlesztés Tanszékének és Bolyai Intézetének munkatársai nemzetközileg is kiemelkedő eredményeket értek el a kibertámadások fő kiinduló pontja, a szoftverekben található sérülékenységek pontosabb azonosításában és az ezeket kereső vizsgálatok hatékonyságának növelésében.