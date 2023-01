Robotok gyógyítanák a mentális egészségünket?

Sok jó és még annál is több kéretlen tanácsot kapunk manapság mentális egészségünk megőrzéséről. A csapból is képzetlen emberek tippjei folynak, nézegethetünk random influencervideókat, esetleg olyan celebek könyvét is elolvashatjuk, akik lejáratták a témát: hamarosan a polcokon Harry­ herceg panaszáradata sanyarú sorsáról.