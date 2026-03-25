Akkor lök el magától, amikor túl jó minden

A biztonságérzet, ami gyermekkorunkban alakul ki, meghatározza azt, mennyire tudunk közel lenni másokhoz, hogyan éljük meg a közelséget és az intimitást. A megtapasztalt biztonság minősége arra is hatással van, meddig bírjuk a törődést, meddig tudunk benne lenni a kapcsolatban, vagy menekülnénk a helyzetből, elkerülnénk a másik közelségét, a vele való kapcsolódást. Van amikor hatalmas falakba ütközünk, olykor azt éljük meg, egy ideig jó volt, aztán a partner visszavesz, elhúzódik. Nem értjük, hogy lehet az, hogy egyszer szinte sebezhető, máskor pedig távolságtartó. Nem tudunk kiigazodni rajta. Nézeteltérés esetén akár szúrós is lehet, de vajon mi áll emögött? Védelmi mechanizmus? Az biztos, hogy valami miatt nem tud biztonságosan kötődni, ebből fakadnak az elakadások a kapcsolataiban. Folytatásos cikkünkben most a félelemteli-elkerülő kötődésről írunk.

A kötődés az elsődleges mechanizmus minden kapcsolatunkban

A kötődés jelensége mindig is foglalkoztatta az embereket, igazán az 1960-as években került a szakemberek látóterébe, és innentől az érdeklődés töretlen a téma iránt. A kötődéselméletet, elsősorban a szülő-gyermek közötti kapcsolatból kiindulva alkotta meg John Bowlby és Mary Ainsworth. Az elméletet azonban a felnőttkori párkapcsolatokra is kiterjesztették később. Cindy Hazan és Phillip Shaver az 1980-as évek végén arra a következtetésre jutottak, hogy a felnőtt párkapcsolati partnerek közötti interakciók hasonlóságot mutatnak a gyerekek és gondozóik közötti interakciókhoz. A kötődéselmélet azt vizsgálja, hogy a gondozóinkkal szerzett gyermekkori tapasztalatok hogyan befolyásolják a felnőttkori kapcsolatokat. Alapkoncepciója az, hogy a kötődés az elsődleges mechanizmus minden kapcsolatunkban, legyen az szerelemi, családi vagy baráti. Mint ahogyan korábban megírtuk, a felnőttek esetében négy kötődési típust azonosítottak: biztonságos, szorongó, elutasító-elkerülő, félelemteli-elkerülő.

Félelemteli-elkerülő kötődés

Thais Gibson Kötődési problémák – megoldások című könyvében a félelemteli-elkerülő kötődési stílusú emberről azt írja: általában nagyon alaposan megfigyeli környezete jelzéseit, hajlamos túlelemezni a mikrokifejezéseket, a testbeszédet és a szavakat, és árulásként interpretálni. Ennek a szerző szerint az az oka, hogy gyermekkorában nem alakult ki bizalom a gondozóival szemben.

A bizonytalanságnak az oka lehet például a szenvedélybeteg vagy érzelmileg rossz állapotban levő szülővel való együttélés.

Mindezek alapján Thais Gibson kijelenti, a félelemteli-elkerülő kötődésnél egész egyszerűen hiányzik a természetes bizalom, maga a személy aki ilyen kötődéssel rendelkezik, sokszor fél attól, hogy bármikor elárulhatják őt.