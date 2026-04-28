George Clooney aggódik, hogy Bruce Willis-éhez hasonló betegsége lehet?

A Vészhelyzet sztárja saját elmondása szerint egyre gyakrabban tapasztalja, hogy elfelejti a színdarabjai szövegeit, nehezebben tanulja meg azokat.

2026. 04. 28. 5:50
Fotó: Henry Lamb/Photowire / BEImages
A filmet népszerűsítő előadásra Noah Baumbach rendező becsempészett Clooney korábbi munkáiból származó részleteket, ami arra késztethette a színészt, hogy szembenézzen saját életével – az 1980-as évekbeli Az élet igazságai című sorozatban nyújtott alakításától kezdve a 90-es évek Vészhelyzet című sorozatában átívelő áttöréséig. A fiatalságára való emlékeztetés párosulva a bevallott memóriazavaraival, pletykákat váltott ki, kissé megrémítette a barátait és a kollégáit.

Barátja és pályatársa, az idén 71. születésnapját betöltő Bruce Willis évek óta a demencia egyik fajtájában, a frontotemporális demenciában szenved. A felesége, Emma Heming Willis egy januári People-nak adott interjújában azt mondta, hogy a férje nem tudja, hogy mi a betegsége, „azt hiszem, ez az egész áldás és az átok is, hogy sosem kötötte össze a pontokat a betegségével kapcsolatban. Nagyon örülök, hogy nem tud róla.” Bruce – mint sok más hasonló betegségben szenvedő – anoszognóziában (a beteg nincs tudatában saját betegségének, sérülésének vagy funkciókiesésének) szenved. 

Az akciófilmhősnél 2023-ban diagnosztizálták a frontotemporális demenciát, vagyis FTD-t. Ez egy gyűjtőfogalom az agyi rendellenességek egy csoportjára, amelyek az agy frontális és temporális lebenyének a sorvadását okozzák. 

A demencia ezen típusa az agy homlok- és halántéklebenyét érinti, amelyek a viselkedésért, az érzelmi szabályozásért, a döntéshozatalért és a nyelvi funkciókért felelősek. A károsodás következtében ezek a területek fokozatosan veszítenek a működőképességükből. 

Az érintett elveszítheti empátiáját és gyakran szociálisan nem elfogadható módon viselkedhet. Jellemző az impulzivitás is és gyakran az apátia, érdektelenség is. 

A betegség tünetei jellemzően 45-65 év között jelentkezőnek először. Az első észlelhető panaszok az intellektuális képességek romlása, a személyiség megváltozása, a viselkedés- és hangulatzavarok. 

Nehézzé válik a szavak megtalálása, a beszéd megértése vagy a mondatok megfogalmazása. Az érintett családja és barátai általában hamarabb észreveszik a tüneteket, mint maga a beteg. Az Alzheimer-kórral ellentétben a memória sokáig ép maradhat.  

A tünetek fokozatosan jelennek meg és a betegség előrehaladtával 5-15 év alatt egyre romlanak. A megelőzésére egyelőre nincsen lehetőség és gyógymód sincs a betegségre. 

A kezelés célja a tünetek enyhítése, a viselkedészavarok kezelése gyógyszerekkel és a beteg életminőségének javítása. 

 


 


 


 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013-14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

