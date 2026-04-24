Több daganatellenes védőoltás is létezik már

– Nem újdonság az oltásellenesség, de meg kell különböztetnünk azokat a csoportokat, amelyek mereven elutasítják a védőoltásokat, azoktól, akik csak bizonytalanok, és edukációval, bizalomépítéssel segíthetők a döntéseikben. Az oltásellenes hangok a közösségi média térnyerését megelőző időkben valóban egy szűkebb réteget értek el. Komoly károkat okozott az oltásokba vetett bizalom tekintetében, hogy 1998-ban a Lancet folyóiratban megjelent Andrew Wakefieldnek egy tanulmánya arról, amelyben az MMR-oltás és az autizmus közt összefüggést vélt felfedezni. Ennek azonnali következményei lettek, például az Egyesült Királyságban meredeken csökkent a kanyaró elleni átoltottság mértéke, miközben a kanyaró egy rendkívül fertőzőképes kórokozó. Olyannyira, hogy amíg egy influenzás beteg egy-két másik fogékony személyt tud megfertőzni, addig egy kanyarós személy 16-18 fogékony személynek tudja átadni a fertőzést.

– Mit tudtak tenni annak érdekében, hogy kevesebb áldozata legyen a kanyarónak?

– Ezzel a betegséggel szemben 95 százalék fölött kell tartani az átoltottság mértékét annak érdekében, hogy a kórokozó ne tudjon cirkulálni a lakosságban. Ha az átoltottság erről a magas szintről elkezd csökkenni, rögtön megjelenhet a kanyaró. A Lancet 2010-ben visszavonta Wakefield tanulmányát, mert kiderült, hogy nem megalapozott – ennek ellenére még ma is hivatkoznak rá. Az országok saját maguk határozzák meg az oltási programjaikat szakmai érvek és bizonyítékok alapján. Ezek nem statikus tervek, hanem a körülmények tükrében változnak, akár a járványügyi helyzetre tekintettel, vagy ha egy új védőoltást engedélyeznek. Nagyon fontos a háziorvosok, a gyerekorvosok és a védőnők szerepe az oltási program végrehajtásában. Meghatározó emberi tényező a bizalom, hiszen ha a szülő bízik a gyerekorvosban, a védőnőben, akkor bátran felteheti a kérdéseit, megoszthatja a kétségeit, és szakmai alapú, megnyugtató válaszokat kaphat. Emellett fontos a lakosság bizalma a szakmai intézményrendszerben is, amely hiteles információforrásként szolgál.