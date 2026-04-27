introvertált működéspszichológiaembernappali

Nem az, aminek látszik: hat dolog, amit mindenki rosszul gondol a csendes emberekről

Miért nem szeretnek egyesek telefonálni? Miért kerüli valaki a könnyed csevegést? Hogyan lehet, hogy valaki évekkel később is pontosan felidéz egy félmondatot vagy egy apró részletet? Az introvertált működés sokak számára még ma is rejtély, pedig nem szokásról vagy neveltetésről van szó, hanem az agy működéséről. Amit kívülről csendességnek látunk, az valójában egy teljesen másfajta idegrendszeri beállítódás.

Bogos Zsuzsanna
2026. 04. 27. 5:17
Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezek a különbségek segítenek megérteni azt, hogy miért élhet meg ugyanazt a helyzetet két ember teljesen eltérően. Ami az egyiknek izgalmas és energizáló, a másiknak könnyen túlterhelővé válhat. Ami valakinek unalmas és lassú, másnak tökéletesen feltöltő. Nem arról van tehát szó, hogy valaki jobban vagy kevésbé szereti az embereket vagy túl félénk, hanem arról, hogy az idegrendszere másképp reagál.

Miért nem szeretnek telefonálni az introvertáltak?

Mit jelent mindez az eltérés a gyakorlatban? Sokaknak ismerős helyzet: meglátjuk, hogy csörög a telefon és inkább hagyjuk tovább csengeni. Később visszaírunk egy üzenetet. Nem udvariatlanságból, hanem mert így esik jobban, így tudunk jobban, hatékonyabban kommunikálni. Az introvertált működés szempontjából ennek nagyon is érthető oka van. A telefonálás egy intenzív helyzet:

  • azonnali reakciót igényel
  • nincs idő átgondolni a válaszokat
  • folyamatos figyelmet kíván
  • ráadásul gyakran váratlanul érkezik
  • nem látjuk a másik reakcióját

Ez egyszerre többféle ingerrel terheli meg az idegrendszert. Az introvertáltak, akik érzékenyebben reagálnak az ilyen helyzetekre, könnyebben elfáradnak és könnyebben hibáznak benne, ezért gyakran kerülik.

Mit jelent az, hogy introvertált?

Az introvertált szóval sokszor találkozunk, mégis könnyű félreérteni. Nem viselkedési hiba vagy fejleszteni való terület ez, hanem egy alapvető idegrendszeri sajátosság.  Az introvertált (befelé forduló) személyiségjegyű ember az energiáját egyedüllétből, csendes tevékenységekből nyeri, inkább belső gondolataira fókuszál. Nem antiszociális vagy félénk, csak hamarabb elfárad a közösségi interakciókban, ezért a mélyebb, tartalmasabb kapcsolatokat kedveli.

Ha innen nézzük, sok mindent más fényben látunk. Például azokat a helyzeteket is, amelyeket hajlamosak vagyunk félreérteni.

Hat tévhit az introvertáltakról

„Nem szeretik az embereket”

Könnyű ezt gondolni arról, aki csendesebb egy társaságban, vagy hamarabb indul haza. Pedig többnyire nem az emberekkel van gond ilyenkor. Egyszerűen elfogy az energia. Van, akit egy hosszú vacsora vagy baráti összejövetel feltölt, más ugyanott inkább kifárad.

Nem az embereket kerülik tehát, hanem a túlterhelődést.

„Magányosak”

Az egyedüllétet gyakran összekeverjük a magánnyal. Kívülről nézve hasonló lehet, kevesebb program, több csend. Van, aki kifejezetten igényli az egyedüllétet, mert így tud feltöltődni. Egy csendes este vagy egy nyugodt séta sokkal többet adhat, mint egy újabb program. 

Az introvertáltak idegrendszere érzékenyebben reagál a zajra, a folyamatos interakcióra vagy a túl sok ingerre. Ha ez tartósan fennáll, könnyen túlterhelődnek, ami nemcsak mentális, hanem fizikai kimerültséghez is vezethet. Ilyenkor nem „kivonulnak a világból”, hanem egyszerűen visszaállítják az egyensúlyt azzal, hogy időt töltenek egyedül.

Az egyedüllét nem feltétlenül hiány, sokszor inkább helyreállítás.

„Csendes, tehát nincs véleménye”

A beszélgetésekben gyakran azok kerülnek előtérbe, akik gyorsan és hangosan reagálnak. Aki kivár, vagy csendesebb, könnyen háttérbe szorul. Pedig a csend sokszor nem ürességet jelent, hanem feldolgozást. Van, aki egy megbeszélésen inkább végighallgat mindenkit és csak később fogalmazza meg a gondolatait.

Az introvertált embereknek a gondolkodási módja is eltérhet. Vizsgálatok szerint ők nagyobb mértékben támaszkodnak a hosszú távú memóriára, amikor döntéseket hoznak vagy beszélgetnek. Ez azt jelenti, hogy több korábbi tapasztalatot és információt vonnak be a gondolkodásba, ami alaposabb, de gyakran lassabb reakciót eredményez. Emiatt kívülről nézve úgy tűnhet, mintha bizonytalanabbak lennének, miközben valójában éppen egy mélyebb feldolgozás zajlik bennük, mielőtt megszólalnának.

Aki kevesebbet beszél, nem biztos, hogy kevesebbet gondol.

„Túl félénkek”

Az introverziót sokszor összekeverik a félénkséggel, pedig a kettő nem ugyanaz. Lehet valaki introvertált úgy, hogy közben magabiztos és társas helyzetekben is jól működik, csak éppen nem ezekből a helyzetekből töltődik fel. Az introvertált működés lényege inkább az, hogy az energia „befelé” keletkezik: az egyedüllét, a csend, az elmélyülés adja vissza az egyensúlyt. 

Nem félnek az emberektől, csak máshogy kapcsolódnak hozzájuk.

„Többet kellene nyitniuk”

Gyakran jó szándékból mondjuk, hogy valaki legyen nyitottabb. Pedig nem biztos, hogy mindenkinek ugyanúgy kell működnie. Az extrovertáltak energiát nyernek a társas ingerekből, az introvertáltak viszont energiát veszítenek bennük. Ez nem félénkség vagy önbizalomhiány kérdése, hanem idegrendszeri működés. Ők egyszerűen másképp működnek, de attól még jól érzik magukat a bőrükben. 

Nem mindenkinek ugyanaz ad energiát – de ettől még ugyanúgy tudunk kapcsolódni egymáshoz.

„Majd kinövi”

A csendesebb működésre sokszor átmeneti állapotként tekintünk. Pedig, ahogy azt láthattuk, ez nem neveltetés, viselkedési szokás kérdése. És nem is biztos, hogy változtatni kell rajta. Van, aki nem szeret telefonálni, de szívesen ír. Van, aki inkább gondolkodik, mint azonnal reagál.

A mai környezet – különösen az oktatás és a munka világa – gyakran az extrovertált működést részesíti előnyben. A gyors reakció, a folyamatos megszólalás és a csoportos aktivitás sokszor alapelvárás, miközben az introvertált erősségek, például a fókusz, az alapos gondolkodás vagy a részletes megfigyelés és elemzés, háttérbe szorulnak. Pedig ezek a tulajdonságok ugyanúgy értékesek. Az introvertáltak gyakran jó megfigyelők, képesek mélyen koncentrálni, és olyan összefüggéseket is észrevesznek, amelyek elsőre nem láthatók. Ha teret kapnak, ezek az erősségek komoly hozzáadott értéket jelentenek, akár egy közösségben, akár munkában.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
