Ha van célja az életünknek, az segít megelőzni a demenciát

A demencia, amely a memória és az ítélőképesség súlyos romlását okozza, komoly veszélyt jelent az idősebb felnőttekre, és világszerte számtalan beteget és családtagjaikat érinti. A The American Journal of Geriatric Psychiatry-ban közölt új tanulmány tízezernél több ember sorsát követte nyomon 15 éven keresztül:

kiderült, hogy az „életcél” segít megelőzni a demencia kialakulását.

A tanulmány fogalmazásával: az életcél érzése ígéretes és könnyen hozzáférhető eszköz a kognitív reziliencia javítására, még azoknál is, akiknél öröklött genetikai kockázat áll fenn a demencia kialakulására.

A kognitív reziliencia a mentális rugalmasság képessége, vagyis az, ahogyan az agyunk a stressz és a kihívások idején is képes hatékonyan és rugalmasan működni. Ez teszi lehetővé, hogy a negatív gondolatokat és automatikus reakciókat tudatosan átkeretezzük, segítve a jobb problémamegoldást és az alkalmazkodást.

A Health and Retirement Study középkorú és idősebb amerikaiak körében végzett longitudinális (ugyanazokat a személyeket hosszú időn keresztül, ismételten megfigyelt és mért) vizsgálat. Ennek adatait felhasználva a Kaliforniai Egyetem kutatói 13 765 résztvevőt követtek nyomon 15 éven keresztül, és folyamatosan mérték az alanyok kognitív funkcióit. A résztvevők kitöltötték a Ryff pszichológiai teszteket is.

Az elemzés kimutatta, hogy a vizsgálatban résztvevők körülbelül 13 százalékánál (1820 fő) alakult ki demencia a követési időszak alatt. Azonban

azoknál a résztvevőknél, akiknél „erős életcél-tudat” volt megfigyelhető, 28 százalékkal alacsonyabb volt a demencia – beleértve még az enyhe kognitív károsodást is – kialakulásának kockázata.

Továbbá, ha végül a demencia tünetei megjelentek is, ezek a személyek később tapasztalták meg a betegséget.

Az életcéltudat védő hatását számos etnikai csoportban megfigyelték. A védőhatás még akkor is jelentősnek bizonyult, ha figyelembe vették a kapcsolódó tényezőket, mint például az iskolai végzettséget, a depresszió jeleit, valamint az APOE4 gént, ami az Alzheimer-kór kockázati tényezője.

Az APOE4 gén (apolipoprotein E allél 4) az apolipoprotein E (APOE) gén egyik változata, amely az agyban és más szövetekben a zsírszállításban, a koleszterinszint szabályozásában és az idegsejtek helyreállításában játszik szerepet. Ennek az allélnek a megléte jelenti a legnagyobb ismert genetikai kockázatot az Alzheimer-kór kialakulására. Utóbbi a demencia leggyakoribb formája, mivel az APOE4 gátolja a béta-amiloid fehérje kiürülését az agyból, hozzájárulva a plakkok képződéséhez és az idegsejtek károsodásához.

Eredményeink arra utalnak, hogy a céltudatosság segít fenntartani az agy öregedéssel szembeni ellenálló képességét

– mondta Aliza Wingo, a tanulmány társszerzője, a Kaliforniai Egyetem pszichiátria és viselkedéstudományi professzora. „Még az Alzheimer-kór genetikai kockázatával rendelkező egyéneknél is összefüggésben állt mind a demencia késleltetett kialakulásával, mind a betegség kialakulásának csökkent kockázatával.”