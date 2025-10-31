alzheimercéltudatosöregedésgenetikai kockázatagydemencia

Ha van célja az életünknek, az segít megelőzni a demenciát

Még azokon is segíthet, akiket öröklött genetikai kockázat hajlamosít a demencia kialakulására – derül ki egy új kutatásból.

Bíró Zoltán István
2025. 10. 31. 15:20
életcél demencia
Forrás: Shutterstock
A demencia, amely a memória és az ítélőképesség súlyos romlását okozza, komoly veszélyt jelent az idősebb felnőttekre, és világszerte számtalan beteget és családtagjaikat érinti. A The American Journal of Geriatric Psychiatry-ban közölt új tanulmány tízezernél több ember sorsát követte nyomon 15 éven keresztül:

kiderült, hogy az „életcél” segít megelőzni a demencia kialakulását.

A tanulmány fogalmazásával: az életcél érzése ígéretes és könnyen hozzáférhető eszköz a kognitív reziliencia javítására, még azoknál is, akiknél öröklött genetikai kockázat áll fenn a demencia kialakulására.

A kognitív reziliencia a mentális rugalmasság képessége, vagyis az, ahogyan az agyunk a stressz és a kihívások idején is képes hatékonyan és rugalmasan működni. Ez teszi lehetővé, hogy a negatív gondolatokat és automatikus reakciókat tudatosan átkeretezzük, segítve a jobb problémamegoldást és az alkalmazkodást.

A Health and Retirement Study középkorú és idősebb amerikaiak körében végzett longitudinális (ugyanazokat a személyeket hosszú időn keresztül, ismételten megfigyelt és mért) vizsgálat. Ennek adatait felhasználva a Kaliforniai Egyetem kutatói 13 765 résztvevőt követtek nyomon 15 éven keresztül, és folyamatosan mérték az alanyok kognitív funkcióit. A résztvevők kitöltötték a Ryff pszichológiai teszteket is.

Az elemzés kimutatta, hogy a vizsgálatban résztvevők körülbelül 13 százalékánál (1820 fő) alakult ki demencia a követési időszak alatt. Azonban

azoknál a résztvevőknél, akiknél „erős életcél-tudat” volt megfigyelhető, 28 százalékkal alacsonyabb volt a demencia – beleértve még az enyhe kognitív károsodást is – kialakulásának kockázata.

Továbbá, ha végül a demencia tünetei megjelentek is, ezek a személyek később tapasztalták meg a betegséget.

Az életcéltudat védő hatását számos etnikai csoportban megfigyelték. A védőhatás még akkor is jelentősnek bizonyult, ha figyelembe vették a kapcsolódó tényezőket, mint például az iskolai végzettséget, a depresszió jeleit, valamint az APOE4 gént, ami az Alzheimer-kór kockázati tényezője.

Az APOE4 gén (apolipoprotein E allél 4) az apolipoprotein E (APOE) gén egyik változata, amely az agyban és más szövetekben a zsírszállításban, a koleszterinszint szabályozásában és az idegsejtek helyreállításában játszik szerepet. Ennek az allélnek a megléte jelenti a legnagyobb ismert genetikai kockázatot az Alzheimer-kór kialakulására. Utóbbi a demencia leggyakoribb formája, mivel az APOE4 gátolja a béta-amiloid fehérje kiürülését az agyból, hozzájárulva a plakkok képződéséhez és az idegsejtek károsodásához.

Eredményeink arra utalnak, hogy a céltudatosság segít fenntartani az agy öregedéssel szembeni ellenálló képességét

– mondta Aliza Wingo, a tanulmány társszerzője, a Kaliforniai Egyetem pszichiátria és viselkedéstudományi professzora. „Még az Alzheimer-kór genetikai kockázatával rendelkező egyéneknél is összefüggésben állt mind a demencia késleltetett kialakulásával, mind a betegség kialakulásának csökkent kockázatával.”

Nicholas Howard, a Kaliforniai Egyetem kutatója, a tanulmány vezető szerzője fogalmazása szerint „bár egyes gyógyszerek kissé késleltetik az Alzheimer-kór tüneteit, kockázatokkal és jelentős költségekkel járnak”.

Ehhez képest az életcél kitűzése ingyenes, biztonságos és mindenki számára elérhető. Valami olyasmi, amit az emberek kapcsolatok, célok és értelmes tevékenységek révén építhetnek fel.

Thomas Wingo, a Kaliforniai Egyetem egészségtudományi professzora, a tanulmány társszerzője hozzátette: az a legfontosabb a kutatás eredményében, hogy az emberek maguk képesek javítani az egészségükön „gondolkodás” révén. Mi magunk kialakíthatjuk életünk célját.

Soha nem korai és soha nem túl késő elkezdeni gondolkodni, hogy mi ad értelmet az életünknek.

 

