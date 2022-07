Hűha! Minden eldőlt!

Ilyesmit olvasván azért eltöpreng az ember, kicsit meg is ijed, és félve olvas tovább. Kiderült, hogy a mai időközi választásokról van szó.

Nem értettem pontosan, mire is gondolhat a cikk szerzője, bizonyos „-VCSV-, ezért többször is elolvastam a bevezetőt, megosztom önökkel is. „Tizenegy településen lesz ma időközi önkormányzati választás: Szilváson, Jászboldogházán és Mezőtúron polgármestert, Taktaszadán, Darnózseliben, Somoskőújfaluban és Kondorfán polgármestert és képviselő-testületet, Sajószentpéter, Esztergom, Salgótarján és Szentendre egy-egy választókerületében pedig képviselőt választanak.”

– Na – mondom magamnak –, te megint lemaradtál valamiről, hiszen még azt sem tudod, hogy Darnózseliben fog eldőlni minden, meg Taktaszadán, szóval most vagy soha.

Olyan Jakab Péter-es volt ez a felütés.