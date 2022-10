Angolul írogat a székelyeknek Horváth Csaba

Nem fogják elhinni, mi történt. Zugló MSZP-s polgármestere, Horváth Csaba levelet írt a kerület testvértelepülésének, Csíkcsicsónak. Méghozzá angolul. Ismétlem: an-go-lul! Ilyen nincs, és mégis van! Hiszen milyen nyelven is írjon magyar a magyarnak, mint angolul? Igaz, románul is írhatta volna (Fekete-Győr András talán így is tett volna), hiszen jelen pillanatban Csíkcsicsó a román állam fennhatósága alá tartozik. De angolul?

Mi történhetett? Új sorvezetőt kaptak a magyarországi balliberálisok Nyugatról? Most akkor már mégsem románok az erdélyi magyarok és székelyek, mint eddig, hanem inkább angolok? Csak kapkodjuk a fejünket, de tényleg.

Elképzelem, amint a derék székely település polgármestere, Péter Lukács megnyitja „Mr. Horváth Csaba” angol nyelvű üzenetét – és leesik az álla. Aztán vagy nagyot göcög (hiszen sokszor a legdurvább sértés élét is jobb nevetéssel elütni), vagy összecsukja a zsebében kinyílt bicskát. S mindeközben nyilván nem érti, hol teremnek, honnan másznak elő még mindig ezek a mérhetetlenül buta és aljas balliberális magyarok.