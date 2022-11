Erős Antónia hatalmas öngólt lőtt az RTL kapujába

Bizony vannak még véletlen elszólások. Ennek lehettünk tanúi, amikor az RTL Magyarország 25 éves születésnapja alkalmából készült, RTL Sztori című műsorban a csatorna két arca, a híradó két műsorvezetője, Erős Antónia és Szellő István vezetett be minket a független, objektív újságírás rejtelmeibe. Történt pedig, hogy ebben a műsorban felidézték a választások előtti egyik elhíresült híradójukat, amelyben kifogásolták a TV2 híradósai által készített, választásra buzdító kisfilmet, mondván: az részrehajló, propagandista megmozdulás volt. Ezzel szemben ők az igazi újságírók, akinek minden kimondott mondatuk maga a függetlenség, és egyébként is szánalmas, amit a konkurens televízió művel a híradásaiban. Akkor is megírtuk azt, hogy nevetséges és módfelett visszatetsző dolog annak a televíziónak a híradóját függetlennek és objektívnak hazudni, amelyben mást sem csinálnak a híradósok, mint egymást váltva úgy szapulják a kormány valamennyi intézkedését, mintha a baloldali ellenzék kottáját olvasnák fel.