Négy EP-közeli politikus

Várj, nem is tudom, hol kezdjem. Nem könnyű az ilyesmit elkezdeni. Emberekről lesz szó – legalábbis a többi ujjukkal szembefordítható hüvelykujjuk van. Ráadásul „újságírók”. Aztán meg EP-képviselőkről és funkcióikról is szó lesz, szintúgy a többivel szembefordítható hüvelykkel.

Lássuk előbb az „újságírókat”:

„Őrizetbe vettek négy EP-közeli politikust, akiket Katar vesztegethetett meg, hogy befolyásolja a parlament döntéseit” – írja egy bizonyos Bódog Bálint a 444-en (hol máshol?). Majd így folytatja:

„A gyanú szerint Katar megvesztegetett minimum négy, az Európai Parlamenthez köthető személyt. Az állam az ajándékokért és pénzért – közel hatszázezer euróért – cserébe a parlament döntéseinek befolyásolását várhatta. Hogy tényleg Katar állhat-e a vesztegetés mögött, jelenleg nem világos (…).”

Ezeket jegyezzük meg egy életre: „EP-közeli politikus”, illetve „Európai Parlamenthez köthető személy”. Bizony ám! Annyira EP-közeliek, hogy az egyik egyenesen az EP szocialista alelnöke – érted, Bódog, az al-el-nö-ke, amiből csak annyi tanulságot kell levonnod, hogy te például mostantól „homo sapiens-közeliként”, esetleg „az idősebb Bódoghoz köthető személyként” is meghatározható vagy. És a lapod is köthető sok-sok mindenhez, nagyon sok mindenhez közeli, Magyarországot, a becsületet és a tisztességet kivéve.

A másik meg ezt írja:

„Letartóztattak egy volt EP-képviselőt korrupció miatt, egy Öböl-menti ország van a háttérben.

Belgiumban pénteken négy embert, köztük egy volt európai parlamenti képviselőt vettek őrizetbe az Európai Unió (EU) parlamentjében (EP) »egy Öböl-menti ország« által elkövetett korrupció gyanújával indított vizsgálat részeként – közölte az szövetségi ügyészség.”

„Egy volt EP-képviselőt” s még négy embert, mi? Ez a 24.hu „beszámolója” az ügyről, amelyben az EP szocialista alelnökét meg szakszervezeti vezetőt meg csupa „woke”, balos sz…rházit tartóztattak le.

Egyikük Eva Kaili, tehát az EP alelnöke. De kicsoda ő, és miért nem lehet leírni a nevét például a Soros-féle üzenőfüzetekben? Nos, íme a Mandiner összefoglalója, ebben minden benne van, amit erről a nőről tudni kell:

„(…) Eva Kaili 1978-ban született Thesszalonikiben, édesapja gépészmérnök, egy görög régió főigazgatója. A politikusnő eredetileg építészmérnöknek tanult szülővárosában, majd nemzetközi tanulmányokat hallgatott Pireuszban, de tanult a Harvardon is.

Kaili alig 14 évesen, 1992-ben csatlakozott a görög szocialista Paszok párthoz. Az egyetemen is diákvezető volt, és 2002-ben a legfiatalabb képviselőként választották meg a thesszaloniki városi tanácsba.

A fiatal nő folyamatosan emelkedett a ranglétrán, 2004-ben parlamenti jelölt volt, 2007-ben pedig be is választották az athéni törvényhozásba, megint csak az akkori legfiatalabb képviselőként.

Eva Kaili 2014-ben váltott az európai porondra: európai parlamenti képviselőnek választották, és azóta az európai szocialisták frakcióját erősítette. Mint az athéni, mind az európai parlamentben egy sor bizottság tagja volt, az utóbbi években főleg a digitális és egyéb technológiai politikákra fókuszálva.

A politikust 2022 januárjában választották az Európai Parlament egyik új alelnökévé, ő lett az első görög nő ezen a poszton.

Pénteken azonban fordulatot vett eddigi pályafutása: a korrupcióellenes razzia során őrizetbe vették őt, valamint élettársát, Francesco Giorgit is, aki egyébként Marie Arena belga szocialista EP-képviselő parlamenti munkatársa.

Kaili egyelőre nem nyilatkozott a pénteki fejlemények óta.

A görög politikusnő egyébként tagja a European Council on Foreign Relations (Nemzetközi Kapcsolatok Európai Tanácsa) nevű think tanknek is, melynek számos nemzetközi tagja között magyarok is vannak, köztük Bajnai Gordon, Korányi Dávid, Dobrev Klára és Soros György.”

Na tessék! Ugye most már minden világos?

Ó, ezek a drága, haladó, felvilágosult, neomarxista, genderfluid európai szocialisták! (Meg zöldek, kommunisták, és persze a Weber vezette „konzervatívok”!) Annyira, de annyira gyűlölik a korrupciót, hogy időt, pénzt, fáradságot nem kímélve harcolnak ellene. S amikor munkájukban megfáradnak, hatszázezer eurócskát, továbbá „drága ajándékokat” fogadnak el innen-onnan. Most például Katarból. Ahová a német kancellár is kijár jattolni meg demokratikus, szivárványszínű gázt vásárolni.

Aztán az EP szocialista alelnöke a „munkavállalói jogok élharcosának” nevezi Katart. Persze csak azután, hogy ezek mind kórusban és kíméletlenül elítélik az „orbáni diktatúrát”, és követelik a Magyarországnak járó pénzek visszatartását. Többek között a korrupció miatt.

Nem fogják elhinni, de megszólalt az ügyben Daniel Freund is, tudják, az a balos „német” gazember, aki reggeltől estig velünk van elfoglalva. Most ezeket írta:

„Ez őrület, az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb korrupciós botránya Brüsszelben. A mostani incidens megmutatja, hogy harmadik országok hogyan próbálnak befolyást gyakorolni az EU-ra. A harmadik országokból érkező lobbizást is publikálni kell a lobbiregisztrációban. A harmadik országok képviselőivel való találkozásokat közölni kell. A korrupció az egyik legnagyobb veszélyt jelenti az Európai Demokráciára. Szorgalmasan kell küzdenünk ellene!”

Micsoda éleslátás, Dani!

De addig is, ameddig te szorgalmasan úgy teszel, mintha meg lennél lepve, meg a „harmadik országokból érkező befolyásolási kísérletekről” pofázol, néhány, Danival ellentétben tisztességes EP-képviselő és a nem 24- meg 444-fajta média feltehetné végre a kérdést:

Vajon mi a különbség aközött, hogy Katar „ajándékoz meg” egy szoci EP-alelnököt, és aközött, hogy Soros fizeti az ügynökeit az EU vagy a tagállamok döntéshozatalának befolyásolására? Illetve, hogy gyógyszergyártók teszik ugyanezt?

Nem lehet, hogy az EU maga a rendszerbe szervezett korrupció? S amelyik éppen ebből következően állít pellengérre egy-egy országot, hogy az ellen vívjon háborút, azt bélyegezze meg korrupcióval és a jogállamiság „lebontásával” – ahogy azt amúgy Soros nem másért, mint a pénzéért cserébe megköveteli.

Soros ezért fizet. Katar meg azért, hogy elhangozzék az EP szocialista alelnökének szájából, hogy „Katar a munkavállalói jogok élharcosa”.

Mi a különbség?

Addig is, míg erre választ kapunk, idézzük ide az amúgy (szélső)balos Bëlga együttes egyik számát, annak is az egyik sorát, ami nagyon ide kívánkozik. Mintha a Bëlga az európai elvtársainak üzenne: „Mindegyiknek egyenként a k…rva anyja!”

Egyszerűen tökéletes.

Borítókép: Eva Kaili (Fotó: Europress/AFP))