Poszt-trauma

Egy tipikus tiszás karrierje

Használja mindenki a józan eszét, mert a vak remény iszonyatos csalódáshoz vezethet.

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
Tisza PártKecskemétválasztásgyűlöletpolitikacsalás 2026. 04. 10. 13:16
Fotó: Purger Tamás
Kezdetben van a magasztos duma a megvilágosodásról. Például így: Molnár János 51 éves, két fiú édesapja. Solton nőtt fel, 1997 óta él Kecskeméten. Az egyetem után itt kezdett dolgozni, itt alapított családot. 2024-ben, 27 év után otthagyta a munkahelyét, hogy teljesen a Tisza közösségét és a rendszerváltás ügyét szolgálja. Ahogyan elindult a Tisza, tudta, hogy a rendszerváltás lesz a küldetése: az, hogy megtegyen mindent azért, hogy egy jobb országban élhessen, és hogy a fiai is itthon maradjanak. Nem ő akart jelölt lenni: a közösség kérte erre. 

Erre jön az öntudat kiteljesedése:

az Ellenpont beszámolója szerint Molnár szerepet vállalt a „Nemzet Hangja” elnevezésű adatgyűjtő kampány lebonyolításában. Feladata az volt, hogy közreműködjön a kampány végső eredményeinek kialakításában, különös tekintettel Ukrajna európai uniós csatlakozásának megítélésére. A kezdeményezés eredménye szerint a Tisza Párt szimpatizánsainak 58 százaléka támogatta a háborúban álló ország EU-tagságát. 

Molnár a kampányban végzett munkájáért párton belüli elismerést kapott. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke oklevéllel ismerte el munkáját egy 2025. április 13-án, a Műegyetem rakparton tartott rendezvényen, ahol Molnár Jánost azért tüntették ki, mert egy nap alatt a legtöbb szavazatot gyűjtötte. Biztosan büszke rá annak ellenére, hogy azóta nem kürtölhetik minden nap világgá párton belüli agymosásuk nagyszerű eredményét, mert akkor megbuknak. Az már nem az ő dolga, hanem a pártelnöké, hogy belehazudja a magyar társadalom szemébe, dehogy akarja ő Ukrajna gyorsított felvételét, nem lesz abból szerinte tíz év múlva sem semmi. Az agymosott közönség cinkosan összekacsint, Molnár János pedig büszkén és morális fölénye teljes tudatában tolvajozza és hazugozza a kormánypártiakat országszerte, de különösen Kecskemét környékén.

Egyszer csak szembe jön a valóság: több forrásból megerősített információk, valamint a rendelkezésre álló dokumentumok szerint Molnár János nem rendszerváltó érdekből, hanem kényszerűségből távozott 27 év után az IKR Agrár Zrt.-től, ahol területi vezetői pozíciót töltött be a kecskeméti telephelyen. Volt mozgástere, így teljesítéseket, munkalapokat is igazolhatott kifizetések céljából, köztük az irodaház takarítását. Aztán a tisztaságból, pontosabban annak hiányából végül ügy lett a cégnél – olvasható a Hírösvény című portálon. 

Egy 2024. február 16-án iktatott feljegyzés szerint egy fiatal takarítónő 2021. február 1-jétől történő foglalkoztatása lényegében fiktív módon történt. Általában az édesanyja takarított helyette, aki egyben Molnár János adminisztrátora volt. 

Az irodák és más helyiségek takarításának teljes fizetését a kislánynak utalták, amit végül az anyuka kapott meg, mert így több pénzhez juthatott, mint ha szimplán bérkiegészítésként porszívózott volna túlórában. 

Magyarán: csaknem négy éven keresztül kapott valaki teljes fizetést és a vele járó juttatásokat, a cég kontójára fizették a nyugdíj- és a társadalombiztosítási járulékát, amiért nem kellett megdolgoznia. Molnár János pedig ehhez szorgosan asszisztált, évekig jegyezte a valótlan tartalmú teljesítésigazolásokat. Végül van a fájdalmas csalódás: Molnár tette már a cég vezetésének is óriási csalódás volt, hiszen több mint két évtized után nagyban élvezte bizalmukat, amellyel csúnyán visszaélt, ezért megváltak tőle. 

A kecskeméti szavazóknak most csak két napjuk van, hogy mérlegeljék, akarnak-e irgalmatlan módon csalódni, vagy inkább a biztos választás a vonzóbb számukra. Mert kétségünk ne legyen, ezek ilyenek. 

Minden lehetőségük megvolt, de elbaltázták, és még ők vannak megsértődve. Sértettségükben bosszúért lihegnek, de ha netán újra lehetőséghez jutnának, ugyanott folytatnák. Csak azt nem értjük minimum hárommillióan, honnan veszik a bátorságot a mi pocskondiázásunkra. 

És senki ne gondolja, hogy ez egy kiragadott, elszigetelt eset. Ott van például Gajda Attila, akit a szerb ügyészség vont vizsgálat alá pedofil bűncselekmény gyanúja miatt. Vagy maga a pártelnök, akinek viselt dolgait a brüsszeli mentelmi jog miatt nem lehet feltárni a maguk pompájában. De olvashattunk már jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújáról is Csatári Ernő esetében. És akkor még a drogos, konszenzuális bulikról még nem is beszéltünk. 

Szóval javaslom minden honfitársamnak, akik egy jobb országban szeretnének élni, és a fiaikat is itthon akarják tartani, ne sétáljanak bele ezeknek a sértett, bosszúálló gyűlölködőknek a csapdájába. Használja mindenki a józan eszét, mert a vak remény iszonyatos csalódáshoz vezethet. És még elbocsátani sem tudjuk őket négy évig, ha a nyakunkra szabadítjuk egy rossz döntéssel a bandájukat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu