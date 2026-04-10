Egy tipikus tiszás karrierje

Kezdetben van a magasztos duma a megvilágosodásról. Például így: Molnár János 51 éves, két fiú édesapja. Solton nőtt fel, 1997 óta él Kecskeméten. Az egyetem után itt kezdett dolgozni, itt alapított családot. 2024-ben, 27 év után otthagyta a munkahelyét, hogy teljesen a Tisza közösségét és a rendszerváltás ügyét szolgálja. Ahogyan elindult a Tisza, tudta, hogy a rendszerváltás lesz a küldetése: az, hogy megtegyen mindent azért, hogy egy jobb országban élhessen, és hogy a fiai is itthon maradjanak. Nem ő akart jelölt lenni: a közösség kérte erre.

Erre jön az öntudat kiteljesedése:

az Ellenpont beszámolója szerint Molnár szerepet vállalt a „Nemzet Hangja” elnevezésű adatgyűjtő kampány lebonyolításában. Feladata az volt, hogy közreműködjön a kampány végső eredményeinek kialakításában, különös tekintettel Ukrajna európai uniós csatlakozásának megítélésére. A kezdeményezés eredménye szerint a Tisza Párt szimpatizánsainak 58 százaléka támogatta a háborúban álló ország EU-tagságát.

Molnár a kampányban végzett munkájáért párton belüli elismerést kapott. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke oklevéllel ismerte el munkáját egy 2025. április 13-án, a Műegyetem rakparton tartott rendezvényen, ahol Molnár Jánost azért tüntették ki, mert egy nap alatt a legtöbb szavazatot gyűjtötte. Biztosan büszke rá annak ellenére, hogy azóta nem kürtölhetik minden nap világgá párton belüli agymosásuk nagyszerű eredményét, mert akkor megbuknak. Az már nem az ő dolga, hanem a pártelnöké, hogy belehazudja a magyar társadalom szemébe, dehogy akarja ő Ukrajna gyorsított felvételét, nem lesz abból szerinte tíz év múlva sem semmi. Az agymosott közönség cinkosan összekacsint, Molnár János pedig büszkén és morális fölénye teljes tudatában tolvajozza és hazugozza a kormánypártiakat országszerte, de különösen Kecskemét környékén.

Egyszer csak szembe jön a valóság: több forrásból megerősített információk, valamint a rendelkezésre álló dokumentumok szerint Molnár János nem rendszerváltó érdekből, hanem kényszerűségből távozott 27 év után az IKR Agrár Zrt.-től, ahol területi vezetői pozíciót töltött be a kecskeméti telephelyen. Volt mozgástere, így teljesítéseket, munkalapokat is igazolhatott kifizetések céljából, köztük az irodaház takarítását. Aztán a tisztaságból, pontosabban annak hiányából végül ügy lett a cégnél – olvasható a Hírösvény című portálon.

Egy 2024. február 16-án iktatott feljegyzés szerint egy fiatal takarítónő 2021. február 1-jétől történő foglalkoztatása lényegében fiktív módon történt. Általában az édesanyja takarított helyette, aki egyben Molnár János adminisztrátora volt.

Az irodák és más helyiségek takarításának teljes fizetését a kislánynak utalták, amit végül az anyuka kapott meg, mert így több pénzhez juthatott, mint ha szimplán bérkiegészítésként porszívózott volna túlórában.