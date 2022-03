Neo Gourmet étterem a Quisine helyén Temesváron

Temesvár történelmi belvárosa, amelynek térképét a Pallas Nagy Lexikonának millenniumi kiadásában a megfelelő szócikknél megtalálhatjuk, viszonylag épségben vészelte át az azóta eltelt több mint száz esztendőt. Kevés épületet ért bombatalálat, hirtelen csak egyet tudnék mondani, a jelenlegi Újklinika helyén egykoron magasodott, impozáns Császári és Királyi Hadapródiskoláét. A kommunizmus korszaka sem ártott az épületek többségének, amelyek egy részét az elmúlt évtizedekben korhűen felújították.

A városvezetés néhány évvel ezelőtt drasztikust döntést hozott: az egész belvárosból kitiltotta az gépjárműveket, a turisták nagy örömére és a helyben lakók bosszúságára. Ily módon a hajdani Lloyd sor és a Rezső utca mellett sétálóvá vált további bő tucatnyi utca. Ezek korábban is megszámlálhatatlan vendéglátó egységnek adtak otthont, azóta további helyek nyíltak. A prímet a Jenő herceg utca viszi, de versenybe száll a Lenau, az Erzsébet, a Városháza, a Hunyadi s a Mercy utca is.

A legfeljebb 150 méter hosszú, a Losonci tértől a Jenő herceg térig tartó Hunyadi utcában működik többek között az Á La Maison nevű reggeliző, amelyről tettem már említést e rovatban, a Jack’s bistro, a szintén street food ételekre és nem kis részben burgerekre építő, remek német sörválasztékot kínáló George Snack, az Alma dulce névre hallgató átlag feletti cukrászda, a minőséginek mondható Prospero pékség-hálózat egyik kirendeltsége, valamint a tisztes olasz fogásokat kínáló La Trattoria Cucina Moderna.

2019-ben ebben az utcában nyitotta meg kapuit egy átlagos kávézó helyén az egyedi belterű, színvonalas nemzetközi konyhát működtető Quisine étterem. A kiszolgálás nem volt épp kifogástalan, viszont az ételek prezentációja, a választék, a konyha kreativitása s a technológiai kivitelezés kiemelte az éttermet a regionális mezőnyből. A román Gault Millau kalauz megengedő pontozása szerint akár 13 pontot is kaphatott volna a hely. (A jeles étteremkalauz csak két ízben jelent meg, 2018-ban és 2019-ben, azóta nem hallani róluk. Honlapjuk működik, de frissítést nem érzékeltem, megszűnt helyek is szép számmal fel vannak még tüntetve rajta. A Quisine a nyitás időpontja miatt nem kerülhetett be a merítésbe.)

A képek a szerző felvételei.

A Quisine helyén az idén egy új étterem nyílt Neo Gourmet néven. Nem kizárt, hogy ugyanazon befektetőcsoport jegyzi ezt is, mert a Google Mapsen fent hagyták a korábbi értékeléseket az új név alatt, pedig más a kínálat, más a kiszolgáló személyzet és a dizájnon is változtattak.

A tányéralátét által rögzített szusiválaszték mellett tartanak sokféle, zömmel mediterrán előételt, melyek között feltűnik néhány helyi fogás is, mint például csukaikra, tepertőkrém és sült csontvelő. Kínálnak továbbá burgereket, csirke-, sertés- és marhahúsokat, továbbá zöldségeket sütve, többnyire Josperben, valamint vonzó desszerteket.

Az árak értékarányosak. Előételek átszámítva 2000 és 3200, főételek egy kivételével köret nélkül 2400 és 4500, köretek zöme 900 és 1500, desszertek 1700 és 2800 forint között kaphatók.