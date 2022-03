Kárpát medencei borválaszték otthonos, barátságos környezetben: Ménesi borbár

A Kárpát medencei magyarság összetartozásának megannyi dimenziója van: a történelem, a politikum, a gazdaság, a közjog, továbbá a zene, az irodalom, a képzőművészet, ha úgy tetszik, a kultúra nagy általánosságban. A bor egy olyan szakrális entitás, mely mindezekhez szervesen kapcsolódik lazábban vagy szorosabban. Nem véletlen, hogy minden nagyobb elcsatolt országrész vezető borászai, akiknek borait Michelin csillagos éttermek is tartják: magyarok. Ezért is rendelkeznek nemzetpolitikai jelentőséggel a Kárpát medencei kitekintésű borkóstolók, borkonferenciák és bizony még az itallapok is.

Az utóbbi húsz év fejlődésének eredménye, hogy a vezető felvidéki, délvidéki és erdélyi borászatok nedűi szervesen beépültek a magyar éttermek és borbárok kínálatába, nem ritkán – nagyon helyesen - a magyar és nem az import borok közé.

Az egyik legszélesebb poharazott borválasztékkal rendelkező fővárosi borbár, a Ménesi sem kivétel. Nem sokkal nyitás után fordultam itt meg először, annál is inkább, hogy több szálon is kötődöm Méneshez: a borvidékhez legközelebb eső nagyvárosban, Aradon lakom több, mint két évtizede, egyik kedvenc borászom és legkedvesebb borász barátaim egyike a ménesi borvidék vezető gazdája, Balla Géza s nem utolsósorban a borvidék magyarádi körzetében borászkodott üknagyapám, Feszler Károly és dédnagyapám, Feszler József. A borbár nevét vélhetően az utca ihlette, melyet szerencsés módon a legősibb magyar borvidékek egyikéről kereszteltek el, ahol a fennmaradt okiratok szerint már Gizella királyné idejében is termesztettek szőlőt, s ahonnan magyar királyok asztalára is kerültek a legjobb magyar vörösborok.

Akkor csak borozgattunk igen jó hangulatban, majd nem sokkal a járvány-hozta drasztikus korlátozások feloldása után, 2020 júliusában egy nagyobb társasággal a konyhát is kipróbáltuk, mely korrektnek bizonyult.