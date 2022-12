Vadonatúj bisztró Csíkszereda központjában: Platz dining

Kóstoltunk egy jól elkészített gombafasírtos szendvicset, pisztrángot házi majonézes burgonyasalátával és fokhagymachipsszel, ami tisztes átlagos szintet képviselt, továbbá kifejezetten egy remek fűszerkérges csirkemellet.

Itt érződik igazán, hogy ki ötlötte ki a fogást, meg a hőkezelési technológiát, hiszen az éttermek nagy részében ma is kiszárítják ezt az alapanyagot, itt szerencsére nem ez történt. A köret is – selymes sütőtökpüré és négysajtos szósz – megelégedésünkre szolgált, akárcsak a marhahúsleves, a hecsedlivel feldobott, szépen tálalt mákos guba és a jó alapanyagból készült, ízletes vaníliamártással felszolgált csokiláva is.

Mindent egybevetve a Platz dining szépreményű, jó szívvel ajánlható hely, mely minden bizonnyal kinövi a jelzett gyermekbetegségeket.

Elérhetőségek:

Platz bisztró

Csíkszereda, Mihai Eminescu u 3.

Telefonszám: + 40 754 825 057

Borítókép: Platz bisztró (Fotó: A kép a szerző felvétele)