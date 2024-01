Nemzetközi balti porter nap

Végére hagytam a már többször megénekelt kedvencemet, a Balkezes Bagoly balti portert és annak változatait. Náluk is készült erősebb változat, a Birodalmi Bagoly. Ezt kétféle hordóban tovább is érlelték. Az Agricole Rhum BA és a Kentucky Straight Whiskey BA mindegyike 12%-os lehengerlő darab. Folyékony kőolaj, és a magas alkohol ellenére is kapunk egy kis bézs habot a felturbózott Bagoly mindkét változatánál. Az elsőnél, ha nem írták volna rá, milyen hordót kapott, akkor is rögtön erőteljesen kiülnek a rumos jegyek. Vanília, csoki, kis kókusz, enyhe karamelles felhangok. Folyékony Sportszelet de luxe. A sör itt egy remek és nagyon biztos alap, és egy picit a hordóról is szól a mese, a rumos felhangok lekerekítik és beolvasztják a balti porter összes karakteresebb jegyét, minden lágyabb és finomkodóan visszafogott. Akárha, egy női karaktert szerettek volna adni a sima Bagolynak. A whiskeys Bagoly pont az ellenkezője a rumosnak. Keményen érződik az égetett hordó, a vanília, tölgyfa, az alkoholos melegség. Maszkulin párja a rumosnak, arcbaverősen, már-már agresszívan nyújtja az alapsör mellett a hordó ízeit. Szilaj, harsány, mégis ígéretes.

Fotó: A szerző felvétele

A Bagolynak készül egy kávés változata is, egyedi kávéval, ahol a készítők célja, hogy a sör és kávé ízei közti határok kicsit elmosódjanak, az ízek, akár egy cold brew (hidegen csepegtetett) kávé ízei jelenjenek meg. Sefcsik Marci, a Kraft és a BPBW fesztiválok egyik főszervezője mesélte, hogy a fesztiválok utolsó napját mindig evvel az intenzíven kávés „ébresztő” sörrel kezdik. A sima Bagoly és a kávés mellett a Gemenc whiskey-s is mind egyéni karakter, amit érdemes akár hozzá illő nemes párlatokkal is kipróbálni.

Télen is érdemes az évszakhoz és hangulatunkhoz megfelelő remek söröket kortyolgatni. Ehhez a balti porterek naygszerű társak, csokoládés, kávés ízvilágukkal átmelegítenek. Kellemes, elgondolkodtató, mély tartalmú sörök.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: A szerző felvétele)