A hordó mélyén II. – A Horizont Night Shift sörcsalád

Belekóstolunk az „éjszakai műszakba”

A hét idei változat közül mindegyik izgalmas és tartalmas – hiszen 10,2 és 11,5 % között mozog az idei sor alkoholtartalma – választás. A Horizont Tap Roomban nemrég volt lehetőség korábbi évjáratokkal, akár a 2017-essel is összekóstolni az új darabokat.

Mivel a 2022-es sorból lapult még egy rumos és bourbon-hordóban érlelt búzabor a pincémben, egy rögtönzött „vertikális” kóstolást is tartottam. Ugyan a 2022-es jóval erősebb (15,1%) és a 2023-es változat az bourbon és tennessee whiskeys hordóban érett és „csak” 12,1 %-os, de az alapsör majdnem ugyanaz.

A tavalyi búzaborban a rumos hordó csokis-vaníliás illatjegyei nagyon szépen indítanak, erre érkeznek a sötét, bogyós gyümölcsök – szeder, fekete ribizli, szilva – aromái. Megkóstolva a rumos csoki mellett már inkább a whiskeys és malátás jegyek dominálnak. Kávé, pörkölt fás jegyek, fűszerek (kardamom, szegfűszeg), majd később a búzabor jellegzetes sherrys-diós jegyei építkeznek karamelles felhangokkal. Kortyérzetében a 15,1% likőrös melegsége domborít, és a karbonizáció is nagyon lágyan érződik.

A 2023-as változat a tavalyihoz képest még kicsit fiatal, összehasonlítva nem simultak össze annyira az ízek, pedig két évig érett a hordókban blendelés előtt. Mivel itt csak whiskeyshordós tételről van szó a rumos-csokis és a piros gyümölcsös jegyeket hiába is keresnénk. Intenzívebbek a hordók adta ízek, mogyorókrém, mogyoróvaj, az égetett aromák is erőteljesebbek. A szénsavja is pezsgőbb, krémesebb a kortyérzet. Melegedve kibomlanak az epres, juharszirupos illatok és ízek.

Az idei tétel „sörösebb” érzetű, talán nagyobb a potenciálja a 2022-nél. Pár hónap elteltével a hordós jegyek jobban összesimulnak az alapsörrel és komplexebb és tökéletesebb lesz a már most is dicséretes harmónia.

Mindkét Night Shift desszertet kíván. Míg a rumos ízvilágú tavalyihoz csokoládés, kekszes süteményeket, például egy csokoládéval mártott shortbreadet javaslok, addig az idei változathoz egy karácsonyi mézeskalács vagy egy „snickers-jellegű” mogyorótorta mutathat szépen.

Nincs még vége. A következő részben megismerkedünk további főzdék és a gerilla sörfőzők hordóérlelt söreivel és a Mad Scientist Barrel Projecttel.