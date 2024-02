„Íz, élmény, történelem” – Az 1552 étterem az egri várban

Gárdonyi Géza, midőn az Egri csillagok című regényét írta, aligha sejthette, hogy e művel nemcsak a magyar irodalom nagykönyvébe írja be magát, hanem érdemlegesen hozzájárul a magyar történelmi önkép alakulásához, a magyar nemzeti tudat erősítéséhez. Mint ahogy azt sem, hogy regénye alapját adja majd a magyar filmeposzok egyikének, s hogy Magyarország kedvenc könyvévé választják (2005).

Mi több, még a borszakma is tiszteleg előtte, id. Gál Tibor zseniális ötletét, hogy legyen az Egri Bikavér elnevezésű kultikus magyar vörös házasításnak egy fehér párja, végül Egri Csillag néven vitték sikerre.

A Nicolae Ceausescu nevével fémjelzett történelmi kor ingerszegény időszakában nem volt kérdés, hogy úgyszólván minden diák elolvassa a művet, abban versenyeztünk a hetvenes évek végén, hogy ki hány évesen fejezi be először, sokunknak a mesékkel együtt adták kezébe a regényt, hét-nyolc éves korban. Nem csoda, hogy az 1552-es évszám nemcsak a történelmi érdeklődésű polgártársainknak mond valamit, hanem a mindennapok emberének is sok esetben.

Kézenfekvő volt, hogy e nevet válassza az egri vár szívében működő boutique hotel, melyben 15 tematikus szobát alakítottak ki. Ugyanezen a néven működik a szálló étterme is.

Eger vendéglátásában hosszú ideig két kiemelkedő helyet tartottak számon, ezeket díjazta magas pontszámmal az Alexandra, majd a Gault Millau étteremkalauz: az Imola udvarház, ebből lett a Macok bisztró, valamint a Zsálya, mely a Maklári útról a Széchenyi utcába való költözése után a Trifla nevet vette fel. (Eger környéke kedvelt terep a szarvasgombavadászok körében.) Melléjük sorakozott fel a Depresso, valamint az 1552 étterem.

Az igényes beltér. A szerző felvétele

„Íz, élmény, történelem – egy helyen”– fogalmaz lényegre törően a honlap. S valóban, mindez csodás harmóniában egyesül itt. A beltér igényes, az ablakszerű vitrinekben szépen elrendezett borok és borospoharak, a termeket elválasztó, középkori hangulatot árasztó falakon fekete táblán a napi ajánlat olvasható. Nyáron a teraszról a kilátás fenséges. Hasznos tudnivaló, hogy aki az étterembe igyekszik, nem kell kifizesse a belépőt a várba, kap a pénztárnál egy „igazolólapot”, amit le kell adni a vendéglátóegység személyzeténél.

Kortárs magyar konyhát visznek, néhány nemzetközi fogással színesítve az ételválasztékot.

2024 februárjában kínálnak többek között szilvásváradi pisztrángot halászlémártással, rakott túrós csuszával, szalonnapörccel, halbőrropogóssal, bükki szarvasragut vargányagombával, sztrapacskával és mangalicapörccel, érlelt Angus bélszínt fehércsokoládés szarvasgombás burgonyaszufléval, pecsenyemártással, brokkolinivel, török kávés csokoládétortát és mákos gubát.

Az Asahi multicég termékei mellett (Dreher, Pilsner Urquell, Kozel stb.) tartanak Tiltott Csíki Sört is. A habzó tételeket ideszámolva közel harminc, zömmel egri minőségi bort kínálnak, kivételt csak a pezsgők képeznek, melyek más vidékekről valók. A nemes nedűk felét decire is kimérik. Pálinkáikat a Márton és lányai, valamint a Panyolai főzde termékei közül válogatták, az import töményitalok kevéssé érdekesek.

Első ízben 2022 nyarán ültünk be ide, tiszafüredi nyaralásunk ideje alatt felugrottunk Egerbe a szabadtéri Hobo-koncertre meg a Beatles-múzeumba, s ha már ott voltunk, meglátogattunk néhány vendéglátó egységet is. Az egri várat is megnéztük ismét, majd egy hirtelen ötlettől vezérelve, már jóllakva leültünk az 1552 teraszán egy italra.

Végignézve az étlapot nem álltuk meg, hogy meg ne kóstoljunk legalább egy előételt és egy desszertet, közelebbről egy almafátyollal felszolgált konyakos kacsamáj terrine-t és egy brownie-pisztácia-eper nevű kompozíciót. Mindkettő magas technológiai tudásról és kreativitásról tanúskodó, szépen tálalt, remek fogás volt. A honlap blogbejegyzéseit olvasva utólag derült ki számomra, hogy a korábban Angliában s a zseniális gyöngyösi Bori Mamiban dolgozó Tóth Dávid volt akkor a séf.

Azóta tervezem, hogy újra betérünk, s nem két fogást kóstolunk, hanem jóval többet. Idén februárban egy egri bortúrán ezt is sikerült nyélbe ütni.

Ettünk intenzív ízű, jól sikerült egries húslevest, talán egy cseppet vissza lehetett volna fogni a sót a szép színű, koncentrált lében.

Az erdei gombás, savanyúkáposztás füstölt tejfelhabos muflonleves a műfaj erős képviselőjének bizonyult, ízre, állagra, tálalásra egyaránt megnyert minket.

A pácolt hagymákkal, fürjtojással tálalt marhatatár ízletes, a mellé adott pirítós lehetne meggyőzőbb.

A csicseriborsócsipsszel, fekete kalamatamorzsával és mikrozöldekkel tálalt céklás humusz ízletes volt, hiba viszont, hogy az étlap ígéretével szemben nem naan kenyeret adtak mellé, hanem készterméknek tűnő görög pitát.

A bajor káposztával, kemencés burgonyával és pecsenyemártással tálalt csülök ízletes, élvezetes.

A kenyérpudinggal, grillezett répával, tejfölhabbal és mustárkaviárral körített vadas nyúlcomb kiemelkedő tányér, az egyik legjobb nyúlétel, amit valaha kóstoltam.

E fogásokat már a régi-új séf, Berecz Ádám komponálta, aki a Sulyomból érkezett vissza korábbi állomáshelyére. A Sulyom kifejezetten jó élményünk volt 2022 nyarán, sejtettük, hogy az 1552-ben is hasonló szintű élményre számíthatunk. Így is történt. Az egri várban tette látogatást megkoronázni itt egy jó ebéddel: ez kivételesen jó lehetőség. Éljünk vele!



Elérhetőségek:

1552 étterem

Egri vár

Telefonszám: +36-30-869-6219

Honlap: http://1552.hu

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: Vadas nyúlcomb (Fotó: Borbély Zsolt Attila)