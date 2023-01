Amikor a „B” terv telitalálatnak bizonyul: a gyöngyösi Bori Mami

Az italkínálat büszkesége a Gianni Frasi jegyezte kávé, amiről legutóbb a szarvasi Újvárosi bisztró kapcsán írtam. A három Michelin csillagos éttermek többségében kínált kávéval Magyarországon mindössze a Dudás testvérek éttermeiben, a Pasztellben és az imént említett bisztróban találkozhatunk a Bori Mami mellett.

Fotó: BORBÉLY ZSOLT ATTILA

Impozáns a töményital- és a borválogatás is, több, mint hetvenféle kiváló magyar és import bort tartanak. Kimérve csak a hat „Bori Mami tétel” kapható, természetesen érdekeltek az alkotók is, megtudtam, hogy a fehér borokat a gyöngyöstarjáni SolMontis borászat szállítja (a Kovács és lánya pince utóda), a Pinot Noirt a szintén gyöngyöstarjáni Benedek Péter, akinek pincéjében voltunk néhány perccel korábban, a Kékfrankost pedig a gyöngyösi Maróti Attila. Meglepődtem, hogy csak nagyipari multisöröket tartanak, jeleztem is a sommelier-nek, hogy hirtelen egyetlen hasonló színvonalú egység sem jut eszembe, ahol ne lehetne minőségi sört inni. Akkor és ott nem zavart, asztaltársam bort ivott, jómagam pedig vezettem.

Az étterem kulináris alapállása nem változott, a hagyományos magyar konyhára építenek, némi nemzetközi beütés mellett, de mindezt magas színvonalon teszik, nem annyira az újragondolás, mint inkább a Wolf András által népszerűsített „esszenciális magyar gasztronómia” jegyében, mely finomít, de megőrzi a lényeget. Persze itt nem a Salon étteremből ismert fine dining zsánerben prezentálták a tálalásban és megvalósításban egyaránt kicsiszolt fogásokat, hanem inkább bisztró-stílusban.

A zöldséges, házi tésztás szárnyas húsleves minden szempontból kitűnő volt, a lé kifejező ízű, mély színű, tiszta, a betétek jó tartásúak, jó ízűek.

Hasonló élményt adott a csülkös pacal is, a fogás a tetejére halmozott savanyított kelkáposzta, az aszalt koktélparadicsom és a pirított padron-paprika jó kiegészítői voltak a klasszikus magyar receptúra szerint készült pörköltnek. Ebben a műfajban a legnagyobb bravúr eltalálni úgy a pacal állagát, hogy ne maradjon rágós, de legyen még harapása, ez itt tökéletesen sikerült. Az ország északi részén járunk, a szlovákok által uralt felvidéki területeinktől légvonalban ötven kilométerre, így nem volt meglepő, hogy knédlit adtak a pacal mellé, azoknak is kedvezve ezzel, akik nem tudnak a kenyéren kívül más köretet elképzelni hozzá.

A magvakkal és sajtmousse-szal tálalt, „cékla variációk” elnevezésre hallgató vegetariánus fogás látványra is, kóstolva is pazar élményt nyújtott, akárcsak a hagyományos felfogású könnyed, élvezetes aranygaluska.

Megtudtuk, hogy a szemben levő delikáteszboltot ugyanaz a tulajdonosi kör működteti, mint a Bori Mamit, így oda is betértünk, némi olasz keksz és Gianni Frasi jegyezte kávé megvásárlása céljából.

Lám, lám, megesik, hogy a B-terv telitalálatnak bizonyul.