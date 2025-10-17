Kóstolgatásteli délután Óbecsén a IX. Gasztrofesztivál alkalmából

Az Óbecsei Gasztrofesztivál, melyről néhány napja érintőlegesen szóltam, lassan az év stabil programjává emelkedik a Furmint Február, a Budai Gourmet és a Taste of Transylvania mellett.

Nézzük, hogy mit sikerült kóstolni idén e jeles eseményen! Kezdjük a chilikkel, amiből igen komoly volt a felhozatal. Megkóstoltuk a Virágchili aktuális szortimentjét, akiknek medvehagymás habanerojából vásároltunk már a szabadkai kirakodóvásárban, de idén sem távoztunk tőlük üres kézzel, a csípős csalamádéra és a savanyított jalapenora esett a választás.

A szerző fevétele

Hosszabban beszélgettünk, Sasa Nikolovskival, aki, mint megtudtuk, félig macedón, félig magyar származású, tőle idén vettünk először vásárfiát, a Rioja szószuk ízlett a legjobban. Megízleltük a Boki Ljuti cég chilijeit is, de dinárunk elfogyott, kártyás fizetés nem jellemző az őstermelőknél, így tőlük majd a legközelebb veszünk valamit, nem kétséges, hogy érdemes.

Váltottunk néhány kedves mondatot a Sárkány sajtmanufaktúra üzemeltetőivel, persze kóstolgatás közben. Ők a közérthető, rövid érlelésű sajtok világában mozognak.

Megkóstoltuk a helyi, 4 hektáros Gnezdo pince borait, őszintén szólva eddig sosem hallottam a Krokan muskotályról, érdemes volt utánaolvasni a fajta eredetének, mert magyar kultúrtörténeti kincsekre bukkan az ember.

A Szabad Magyar Szó részletesen ismerteti a fajta legendáját. Érdekelt az Olaszrizling - Rajnai Rizling házasításuk is, mely aranyérmet nyert a Szófiában megrendezett BIWC borversenyen (Balkans International Wine Competition), nem véletlenül.

A szerző fevétele

A chili-bor-sajt körutat követően célbavettük a város elegáns, hangulatos, 2019-ben nyitott éttermét a főterén. A beltérben impozáns festmények a századforduló nemesi figuráit idézik, a bejárat melletti falba nyitott borosszekrényt mélyesztettek, melyet megtöltöttek borokkal. Üvegfallal körbevett nyitott tetejű, élő olajfákkal és más zöld növényekkel díszített teraszt üzemeltetnek. Értékeltük, hogy a honlap három nyelven, angolul, szerbül és magyarul is elérhető, kár, hogy a fordítás minősége nagyon gyenge, Google-fordító sejthető a háttérben.