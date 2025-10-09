Tisztelet, kedvesség, szakértelem, szenvedély, innováció és kreativitás – ez a nagyszebeni Casa Grinda étterem krédója kulcsszavakban

Bár a szépségek, látványosságok nehezen rangsorolhatók, legyen szó a természet csodáiról vagy emberi alkotásokról, legtöbbünknek velünk született igénye sorrendet felállítani e téren is. Ha Erdély legszebb városát kell megnevezni, számomra a válasz egyértelmű: Brassó. Kárpát-medencei szinten is csak Budapest kívánkozik elé. A következő hely vonatkozásában erdélyi szinten már több település is szóba jön: leginkább Nagyszeben, Kolozsvár és Segesvár. Nagyszeben ugyanakkor nemcsak rendkívül hangulatos, egyedi szépséget hordozó város, de Erdély egyik legizgalmasabb gasztronómiai célpontja.

Ha az embernek megvannak a maga tapasztalatai, arra szeret hivatkozni, ezzel együtt kíváncsi voltam, hogy látja Nagyszebent az utazóközönség.

A helyzet az, hogy nagyon hasonlóan. A drive.hu listáján a város a harmadik helyen szerepel a legszebbek között Kolozsvár és Marosvásárhely után, a stayhere-en a másodikon Kolozsvárt követően, a bien.hu-n a harmadik a városok között Segesvár és Brassó után (a legszebb látványosságok listáján a negyedik, a második helyen a Kárpátok szerepelnek), az Örökségek nyomában blogon első helyen áll.

Ha román forrásokat nézünk, a ghidultau a másik helyre sorolja Brassó után, a népszerű rádiócsatorna, az EuropaFM Top 10-es, egész Romániára vonatkozó listája szintén, s hadd jelezzem, hogy Kárpátokon túli, románok és nem magyarok vagy németek által felépített város csak a ötödik helyre fut be, az is a főváros, Bukarest.

Mindezek után ideillesztem a keresések élén egy ideje megjelenő „AI-alapú áttekintést” is: „Erdély legszebb városai közé sorolják Kolozsvárt, Brassót, Nagyszebent és a segesvári óvárost, amelyek történelmi belvárosukkal, jellegzetes építészetükkel és gazdag kulturális kínálatukkal vonzzák a látogatókat.”

Ez így együtt magyarázat arra, hogy miért vált szokásommá, hogy Székelyföld vagy Brassó felé vagy onnan jövet megállok Nagyszebenben, akár csak egy kávéra-sütire, egy sétára vagy egy ebédre.

Esetleg mindháromra egyszerre, mint legutóbb szeptember második felében a Brassói Magyar Napokról hazafele tartva. Sütit a Melek Sweet&Dreams-ben ettem, mely jobbacska, csúcsokat nem verdeső, de egyértelműen átlag feletti produkció volt. A kiszolgálás nagyon kedves, a beltér kellemes, a hely ajánlott. Ebédre a Casa Grinda-t választottam, erről szólok majd részletesen, meggyőző minőségű kolumbiai eredetű kávémat az Amor Perfetto-ban fogyasztottam el. Mielőtt hazaindultam volna, csomagoltattam egy korrekt nápolyi pizzát a festői főtéren található L’Autentica Pizza Napoletana-ban.