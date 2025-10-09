  • Magyar Nemzet
  Tisztelet, kedvesség, szakértelem, szenvedély, innováció és kreativitás – ez a nagyszebeni Casa Grinda étterem krédója kulcsszavakban
Tisztelet, kedvesség, szakértelem, szenvedély, innováció és kreativitás – ez a nagyszebeni Casa Grinda étterem krédója kulcsszavakban

Nagyszeben nemcsak rendkívül hangulatos, egyedi szépséget hordozó város, de Erdély egyik legizgalmasabb gasztronómiai célpontja.

Borbély Zsolt Attila
2025. 10. 09. 14:03
Bár a szépségek, látványosságok nehezen rangsorolhatók, legyen szó a természet csodáiról vagy emberi alkotásokról, legtöbbünknek velünk született igénye sorrendet felállítani e téren is. Ha Erdély legszebb városát kell megnevezni, számomra a válasz egyértelmű: Brassó. Kárpát-medencei szinten is csak Budapest kívánkozik elé. A következő hely vonatkozásában erdélyi szinten már több település is szóba jön: leginkább Nagyszeben, Kolozsvár és Segesvár. Nagyszeben ugyanakkor nemcsak rendkívül hangulatos, egyedi szépséget hordozó város, de Erdély egyik legizgalmasabb gasztronómiai célpontja.

Ha az embernek megvannak a maga tapasztalatai, arra szeret hivatkozni, ezzel együtt kíváncsi voltam, hogy látja Nagyszebent az utazóközönség. 

A helyzet az, hogy nagyon hasonlóan. A drive.hu listáján a város a harmadik helyen szerepel a legszebbek között Kolozsvár és Marosvásárhely után, a stayhere-en a másodikon Kolozsvárt követően, a bien.hu-n a harmadik a városok között Segesvár és Brassó után (a legszebb látványosságok listáján a negyedik, a második helyen a Kárpátok szerepelnek), az Örökségek nyomában blogon  első helyen áll.

Ha román forrásokat nézünk, a ghidultau a másik helyre sorolja Brassó után, a népszerű rádiócsatorna, az EuropaFM Top 10-es, egész Romániára vonatkozó listája szintén, s hadd jelezzem, hogy Kárpátokon túli, románok és nem magyarok vagy németek által felépített város csak a ötödik helyre fut be, az is a főváros, Bukarest.

Mindezek után ideillesztem a keresések élén egy ideje megjelenő „AI-alapú áttekintést” is: „Erdély legszebb városai közé sorolják Kolozsvárt, Brassót, Nagyszebent és a segesvári óvárost, amelyek történelmi belvárosukkal, jellegzetes építészetükkel és gazdag kulturális kínálatukkal vonzzák a látogatókat.”

Ez így együtt magyarázat arra, hogy miért vált szokásommá, hogy Székelyföld vagy Brassó felé vagy onnan jövet megállok Nagyszebenben, akár csak egy kávéra-sütire, egy sétára vagy egy ebédre.

Esetleg mindháromra egyszerre, mint legutóbb szeptember második felében a Brassói Magyar Napokról hazafele tartva. Sütit a Melek Sweet&Dreams-ben ettem, mely jobbacska, csúcsokat nem verdeső, de egyértelműen átlag feletti produkció volt. A kiszolgálás nagyon kedves, a beltér kellemes, a hely ajánlott. Ebédre a Casa Grinda-t választottam, erről szólok majd részletesen, meggyőző minőségű kolumbiai eredetű kávémat az Amor Perfetto-ban fogyasztottam el. Mielőtt hazaindultam volna, csomagoltattam egy korrekt nápolyi pizzát a festői főtéren található L’Autentica Pizza Napoletana-ban.

Lássuk akkor a Casa Grinda-t, mely ottjártam idején első helyen állt a Tripadvisoron a város 240 regisztrált étterme közül. Ezidőtájt is az élbolyhoz tartozik, a negyedik helyre szorult vissza a Kombinat), a Crama Sibiul Vechi és a la Cuptor  mögött.

Az éttermet egy külföldről hazatért vállalkozó nyitotta meg 2021 nyarán. A hely egy időre bezárt, majd 2024 decemberében újraindult.

Mivel a cégéren az áll, hogy „Casa Grinda 1401”, hajlamosak lennénk azt hinni, hogy akkor épült az étteremnek otthont adó ház, ami a középkor leheletét hordozó Nagyszebenben, mely több műemléket is őriz a XV.-ik századból, nem elképzelhetetlen, de a honlap bemutatkozó soraiból megtudhatjuk, hogy a szóban forgó ingatlan XVII. századi.

 

A beltér hangulatos, elegáns, igényesen berendezett, neve a plafont ékítő szebb időket látott, hatalmas gerendákra utal (a „grinda” gerendát jelent románul). 

A dekoráció esztétikus, a falakon festmények a város ikonikus épületeiről, továbbá élő moha és zöld növények egy fából készült alkalmatosságon. Odafigyeltek az étkészlet, a poharak és a tányérok minőségére is. Az asztalon korrekt olívaolaj, balzsamecet, Himalája só- és borsdaráló. Jó időben egy belső meg egy külső teraszt is működtetnek.

Az étlap helyi és nemzetközi fogásokra épít. Kínálnak többek között sültpaprika-tokányt burrata-val, padlizsánkrémből, mangalicazsírból és pisztrángikrasalátából álló kenegetőket, babból készült hummusz-átiratot, gulyáslevest, pasta-kat, rákos rizottót, polipcsápot karfiolpürével és fűszeres burgonyával, roston sült mangalicakarajt karamellizált céklával, pekándióval és tehéntejből készült telemea-val, kacsamellet lilakáposztával és meggymártással, Angus-bélszínt fűszervajas spárgával.

A vegeteriánusokat sem intézik el rántott gombával és sajttal, nekik karfiolpürével körített pekándiós-gránátalmás karfiolsteaket, valamint sült padlizsánt kínálnak rántva, utóbbihoz burduf-túrót és retket társítanak. Desszertként az általam rendelt édesség mellett kétféle sajttortát és csoki-mousset is kérhetünk.

A honlapon rokonszenves krédót fogalmaznak meg: minőségi friss alapanyagokból dolgoznak, szakértelemmel és szenvedéllyel, tisztelettel és kedvességgel igyekeznek elérni, hogy a vendég otthon érezze magát, innovációra és kreativitásra törekednek, elkötelezettek az őszinteség és átláthatóság irányában.

Közel húsz minőségi bort tartanak a tágan értelmezett Erdélyből és a Kárpátokon túlról. Import tételek csak a habzó kategóriában jelennek meg, a négy kiválasztott nedű közül három olasz, egy pedig a műfaj egyik csúcsa, a szilágysági Kárásztelek pincészet Carassia pezsgője.

Stella Artois-t tartanak csapon, további hét főzetet kínálnak palackban, köztük egy helyi kézműveset, a Hermanstadt-ot. A multik által meg nem vásárolt, Erdélyben is hozzáférhető minőségi német sörök (Andechs, Augustiner stb.) jobban illenének a hely filozófiájához. A töményműfajban csak gint találunk, annak választéka viszont impozáns. Készítenek néhány koktélt is.

 

Előételnek kenyérválogatást rendeltem, amiben, ha nem is tökéletesen friss, de kimagasló minőségű kurkumás, céklás és „sima” kovászos kenyér kapott helyet, fűszervaj, jó minőségű olívaolaj és Maldon só kíséretében. Jó indítás.

 

Második fogásom aranydurbincs lett volna, de lazacot kaptam. A félreértés forrása máig rejtély számomra. A hűtőízmentes citrusmártásos, narancsszeletekkel felszolgált lazac nem volt élvezhetetlen, de kissé kiszáradt, szaftosabbat vártam. A rizottó korrekt.

 

Az epermártással kínált ordás sárgadinnye-mousse élvezetesnek bizonyult, bár hiányzott még valami kísérőelem, befejezetlenség-érzést keltett.

A kiszolgálás udvarias, gyors, segítőkész. A felszolgáló, midőn jeleztem neki, hogy nem lazacot kértem, arra hivatkozott, hogy amikor elvitte az előételes tányért, kérdezte, hogy hozhatja-e a lazacot. Ma sem tudom, így volt-e, arra számítva, hogy annyit kérdez, hogy hozhatja-e a második fogást, fel sem tételeztem, hogy mást mond, mint amit rendeltem, automatikusan rábólintottam. Felajánlotta, hogy visszaviszi a lazacot és készítenek mást helyette, de erre nem volt már időm. Érdeklődésére, hogy lazac ízlik-e jeleztem, hogy sajnos szárazabb az optimálisnál. A fogás nem került a számlára.

Mindent egybevetve azzal távoztam a Casa Grinda-ból, hogy érdemes lenne még egy próbát tenni, mert érzésem szerint többet tud ez a hely, mint amennyit most mutatott magából.

Elérhetőségek:

Casa Grinda

Nagyszeben, Kacsa u./Entengasse (jelenlegi román nevén strada Ion Mos Roata) 6.

Telefonszám: +40 757 231 783

Honlap: https://restaurantcasagrinda.ro/

E-mail-cím: [email protected]

 

