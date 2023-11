LaKup Thor kemenceistenségnek dedikált étterem Nagyszebenben

Ami az osztályzatokat illeti, a megszokott húszas skálán értelmezett 10 pontot időnként túlontúl is megengedően szavazták meg a szerkesztők, nemegyszer olyan helyeknek, melyeket a 2012 és 2017 között megjelenő magyar Gault Millau-kalauzban 8 ponttal jutalmaztunk. Ilyen élményem volt például két évvel ezelőtt a Kulinarium Nagyszeben festői főterén, akkor szögeztem le magamnak azt a tanulságot, hogy a román GM 10 pontja nem mindig vehető komolyan.

Nagyszebennél maradva a város GM-kalauzbeli éttermei itt érhetők el. A bűvös 11 pontot, ahol a garantáltnak mondható kulináris élmény kezdődik, a ma még működő éttermek közül egyedül az olasz Max lépi át (saját élménybeszámoló itt), s a Pasaj, valamint a La Cuptor éri el. Utóbbi, regionálisan is kimagasló étterembe idén nyáron sikerült eljutnom.

A hely honlapja egy mitologikus ihletésű történettel nyit, melynek központi figurája LaKup Thor (fonetikusan: La Cuptor) istenség, aki ugyebár a hely névadója. Hadd idézzem e gondolatokat szabad fordításban: „Réges-régi, kemény és cudar időkben az istenek az emberek imádatáért harcoltak, közöttük ellenségeskedést szítva. A háborúk, a természet dühe s az éhínség pusztulásba sodorta az emberek világát, és vele együtt a hiú isteneket is. Az északi istenek közül a legkönyörületesebb a bölcs LaKup Thor (kb.: Kem Ence) volt, aki látva a szenvedést, távoli vidékeken teremtette meg az emberek táplálékát. Délen fűszereket, nyugaton állatokat nevelt, északon élőlényekkel töltötte meg az óceánokat. Keleten pedig felruházta az embereket azzal az tehetséggel, hogy mindezekből a legérdekesebb ízeket alkossák meg. Hogy ne haragítsák magukra a többi istent, az emberek soha nem ejtették ki a bölcs LaKup Thor nevét, hanem egy máig használt jókívánsággal dicsőítették őt: Egészségünkre váljék a Kem Encében készült étel!”

A szerző fevétele

Valódi kemencét működtetnek a megnyerő, hangulatos beltérben, figyelmezteti is a honlap a szülőket, hogy ügyeljenek a gyerekeikre, nehogy a kemence körül kárt tegyenek magukban.

A szerző fevétele

Az asztalon só- és borsdaráló, diszkrét, apró vázában szárított levendulacsokor, továbbá dizájnos, egymásba fonódó üvegekben olívaolaj és balzsamecet.

A szerző felvétele

Az igényes kiállítású, a város német gyökereire utaló gótikus betűkkel írott étlap nagy hangsúlyt helyez a lokalitásra, és azt is igyekszik tudatosítani a vendégben, hogy itt minden helyben készül, a desszertektől a tésztán keresztül a szószokig.

A szerző felvétele

Kínálnak egy sor izgalmas előételt a csontvelőtől a körte-chutney-s hízott szárnyasmájon át a bouillabaisse szószban tálalt kagylókrokettig, a főételek között is több csábító fogást találhatunk, például zöldfűszerkéregbe burkolt, kemencében sült báránycsülköt kuszkusszal, Ras el Hanout-os barnamártással és tapenade-val körítve (a világhálón könnyen kikereshető, a gasztronómiai érdeklődésű közösségen belül közismert idegen szavakat nem fordítom egyenként), káposztasteaket karamellizált hagymás füstölt burgonyahabbal, túróval és paradicsomporral, kacsamellet meggyes lilakáposztapürével és gyoza-val.

Kellemes meglepetés, hogy az étlapon szerepel a pörkölt is, szépen, magyarul írva, ékezetekkel, s nem nevezik gulyásnak, mint ahogy az Nyugaton jellemző. Angus-farokból és -pofából főzik egyébként, helyben gyúrt tésztával, köménymagos bivalytejfeles mousse-szal, savanyúuborka-spagettivel (jobb híján így fordítottam a fire-t, ami szálakat jelent), valamint magosmustár-dzsemmel kínálják. Ha nem lettem volna halra hangolva, biztos ezt rendelem.

Közel félszáz minőségi bort tartanak a tágan értelmezett Erdélyből s a Kárpátokon túlról, ezek közül tízet pohárra is kimérnek. A nagyipari sörök mellett helyi kisüzemi söröket is tartanak, a Nembeer főzde négy termékét. A tömény italok között is találhatunk néhány prémiumtételt.

Indító fogásom aszaltparadicsom-darabákkal megszórt humusz volt, ami mellé saját sütésű, ízre, állagra egyaránt meggyőző céklás-magvas kovászos kenyeret adtak.

A humusz korrekt, élvezhető, jót tesz neki az aszalt paradicsomos „csavar”.

A szerző felvétele

Második fogásom tengeri sügér volt, amit szépen filéztek, megfelelően hőkezeltek, a hal jóízű volt, kellően szaftos.

Saját felfogású, kreatív burgonyakörettel, yuzus mártásban felszolgált spárgával és misós répapürével tálalták.

A spárga lehetett volna roppanósabb, de összességében egy jól elképzelt, élvezetes, komplex tányért tettek elém.

A szerző felvétele

A magyar „lép” kifejezés hallatán először alighanem belső szervünkre gondolunk, vagy a lépni ige ragozott alakjára, s csak harmadik variánsként ugrik be, hogy a lépesméznek is a „lép” a formája. A „fagure de ciocolata” „csokilépet” fed, ezt málnás sóskaramell-mousse-szal töltötték, kakaó-crumble-lel és erdei gyümölcsgéllel tálalták.

A csokiburok/töltelék arány javítható lenne az utóbbi előnyére, kissé vastagra sikerült a csoki, könnyedén roppanó, vékony kéreg meggyőzőbb lenne, de ezzel együtt is ez egy felső kategóriás, kreatív desszert volt, méltó zárása egy izgalmas kulináris kalandnak.

A szerző felvétele

A La Cuptor különleges, kísérletező konyhát visz, mely visszatérésre csábítja még a mindig újat kereső vendéget is.