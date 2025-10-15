Hanyatlik-e a délvidéki vendéglátás?

Múlt vasárnap kilencedik alkalommal rendezték meg az óbecsei Gasztrofesztivált, melynek fő célja összehozni az őstermelőket a vendéglátás szereplőivel, mindkét csoportot a vásárlókkal, utóbbiaknak pedig a kulináris dimenzió mellett gyermekprogramokkal, koncertekkel közösségi élményt biztosítani.

Számos erénye mellett kiemelném azt is, hogy a szervezők az erőltetett kétnyelvűség, minden mondat fordítása helyett külön műsorszámokkal szólítják meg a városban élő magyarokat és a szerbeket. Az idei fesztivál első színpadi eseménye egy panelbeszélgetés volt, amit a magyarkanizsai Váradi Lívia moderált, s melyen az anyaországi vendéglátás kiemelkedő alakja, a tíz éve Délvidéken élő Mencs András, a főszervező Jovanovich Dániel mellett jómagam is részt vettem. Maga a főszervező-fesztiválalapító adta azt a kissé pesszimista címet az eszmecserének, hogy „Miért hanyatlik a vajdasági magyar vendéglátás?”

A főszervező interjút ad

A problémafelvetés alkalmat adott arra, hogy e témát illetően rendbe szedjem a gondolataimat, melyhez három szálon kapcsolódom. Időrendben az első olvasmányélmény-jellegű. (Nem számítva az 1995-ös zentai lakomázásunkat, amire egy nemzetstratégiai konferencia után hívtak meg a vendéglátóink, s mely a Ceausescu-i letargiából még éppen, hogy ébredező erdélyi vendéglők után olyan volt, mint a Kánaán.) A kilencvenes évek második felében egy antikváriumban két remek könyvet sikerült megvenni, melyek a rendszerváltás előtt jelentek meg Délvidéken, az egyiknek „A jugoszláv konyha”, a másiknak „A Balkán konyhája” volt a címe. Mindkettőt alaposan átolvastam, receptek tucatjait próbáltam ki a gyakorlatban. Lenyűgözött, hogy ez a régió mennyivel gazdagabb gasztronómiai hagyománnyal rendelkezik, mint amit feltételeznek róla. Mert ugye mi a sztereotípia? Az olasz konyha a pizza-pasta, a japán ramen és sushi, délszláv meg a csevap és plejszkavica. Miközben minden említett gasztro-kultúra egy teljes kulináris világ.

Csiptetett ponty a péterrévi Halfeldolgozó standjánál

Emellett alkalmam volt nem egyszer délvidéki barátaimnál otthon enni, azt, amit ők is fogyasztani szoktak. Ez akkor is fontos tapasztalat, ha nemzetköziesedik a háztartások konyhája, a világ számtalan alapanyaga és fűszere megkapható a Kárpát-medencében, s az internetes forrásoknak köszönhetően, legyen az Chatgpt, YouTube video vagy letöltött hagyományos receptkönyv, illetve -oldal, bárki bármely náció jellegzetes ételeit megfőzheti otthon a vietnámi pho-tól a perui ceviche-ig. Minderre rátesznek a bő tíz éve indult tévés gasztronómiai vetélkedők. Ezzel együtt fontos látni, kóstolni, hogy mit főz egy délvidéki, felvidéki vagy székely háziasszony. Életem legjobb felvidéki stílusú pacallevesét (nevezzük így a Csehországban is elterjedt paprikás, fokhagymás, majorannás, rántással sűrített változatot) nem étteremben ettem, pedig kóstoltam mindenfele, ahol, csak lehetett, hanem Benyák Zoltán kiváló keceli borász és borszakíró nagykaposi apósánál. Erdélyben privát háztartásokban jellemzően jobb a zakuszka és a padlizsánkrém, mint vendéglőkben, ahogy az otthon készült ajvár is jobb a Délvidéken, mint amit éttermekben adnak a roston sült húsok mellé. A példák hosszan sorolhatók.