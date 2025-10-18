autós videóBpiAutósokautós hír

Nem kapcsolt fényszórót az autón, de ez a legkisebb hiba volt, amit elkövetett + videó

Érdekes esetet rögzített a fedélzeti kamera a Szentmihályi úton, Budapesten.

2025. 10. 18. 12:15
Forrás: BpiAutósok
Nem mindennapi képességekkel megáldott sofőrrel hozta össze a sors a Bpiautósok olvasóját, a felvétel beküldőjét. „A Szentmihályi útra ráforduló kereszteződésben észleltem, hogy a mögöttem lévő nő elmulasztotta felkapcsolni az autójának fényszóróit, annak ellenére, hogy már régen besötétedett. Kihajoltam az ablakon, dudáltam és ötször tájékoztattam őt erről, de ő teljesen ignorálta az elmondottakat. Néhány perccel később a Szentmihályi úton a külső sávba tértem át, mivel tudtam, hogy majd kanyarodni fogok. Ezt követően megmagyarázhatatlan okból irányjelzés nélkül, a sötét autóját felém, a külső sávba rántotta. Mivel korábban láttam, hogy problémás eset, már régóta figyeltem őt a tükörből, így egy kis kormányrántással el tudtam kerülni a balesetet.”

„Ezután előttem haladt tovább a kanyarodó sávban, de ahogy a kereszteződéshez értünk, a kanyarodó sávból – záróvonalon a piros lámpánál – egyenesen áthajtott és eltűnt. Azt, hogy okozott-e balesetet, esze ágában sem volt ellenőrizni” – írta meg a beküldő.

 

