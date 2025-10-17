közlekedési lámparendőrségszentendrefedélzeti kamerapiros lámpa

Olyat láttak a szentendrei rendőrök, hogy rögtön kapcsolták a kék villogót + videó

Egy-két méteren és a szabályosan kanyarodó autós lélekjelenlétén múlt, hogy nem lett komoly baleset.

2025. 10. 17. 15:16
Forrás: Pest vármegyei rendőrség/Facebook
Teljesen figyelmen kívül hagyta a lámpa piros jelzését egy Toyota Aygo vezetője Szentendrén, a Dózsa György utca és a Dobogókői út kereszteződésénél. Ha lendületesebben indul el, vagy nem fékez le a veszély láttán a szabályosan balra kanyarodó autó vezetője, összeütköztek volna, ám így a vétkes fél látszólag megúszta az esetet. Csakhogy második járműként a felvételt készítő rendőrautó haladt a sorban, és az egyenruhások már kapcsolták is a kék villogót, hogy az Aygo után eredjenek. Végül 80 ezer forintos bírsággal díjazták a manővert, ám sokkal nagyobb ára is lehetett volna a felelőtlenségnek. 

 

