Teljesen figyelmen kívül hagyta a lámpa piros jelzését egy Toyota Aygo vezetője Szentendrén, a Dózsa György utca és a Dobogókői út kereszteződésénél. Ha lendületesebben indul el, vagy nem fékez le a veszély láttán a szabályosan balra kanyarodó autó vezetője, összeütköztek volna, ám így a vétkes fél látszólag megúszta az esetet. Csakhogy második járműként a felvételt készítő rendőrautó haladt a sorban, és az egyenruhások már kapcsolták is a kék villogót, hogy az Aygo után eredjenek. Végül 80 ezer forintos bírsággal díjazták a manővert, ám sokkal nagyobb ára is lehetett volna a felelőtlenségnek.
Olyat láttak a szentendrei rendőrök, hogy rögtön kapcsolták a kék villogót + videó
Egy-két méteren és a szabályosan kanyarodó autós lélekjelenlétén múlt, hogy nem lett komoly baleset.
