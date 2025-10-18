Holnaptól buszok pótolják a vonatokat, aki erre utazik figyeljen a változásra

Vasárnap kezdődik a korábban már bejelentett, átmeneti időszak, amikor Debrecen és Nagykereki között szünetel a vonatforgalom, a MÁV-csoport pedig pótlóbuszokkal szállítja utasait. A térségi polgármesterekkel is egyeztetett autóbusz-menetrendek jól illeszkednek a vonal vonzáskörzetében élők utazásai igényeihez, nem egy esetben pedig akár fél órával is gyorsabb eljutást kínálnak az ingázók számára – közölte a társaság.

Fontos hangsúlyozni, hogy a 106-os vasútvonal nem szűnik meg, csak a térségben zajló munkahelyteremtő beruházásoknak jobban megfelelő, új nyomvonalat kap. Így egy érintett pályaszakasz elbontását, valamint az új nyomvonal előkészítését és megépítését követően visszatér ide a vonatközlekedés – a MÁV-csoport szándékai szerint a korábbinál jobb menetrendi kínálat és általános szolgáltatási színvonal mellett.

A https://mavcsoport.hu/106 weboldalunkon menetrendekkel, továbbá a buszmegállók vasútállomásoktól való távolságát is ábrázoló térképekkel segítjük a buszokkal és az útvonalakkal kapcsolatos tájékozódást, eligazodást. Érdemes utazás előtt áttekinteni a fel- és leszállási pontokat, valamint indulási és érkezési időket.

Az elavult vonatoknál sokkal korszerűbb, klimatizált és a szigorúbb kibocsátási normáknak megfelelő, környezetbarát működésű Euro 6-os motorral szerelt buszokat állítanak forgalomba a pótlásra. Ezenkívül az átmeneti vasúti szünetelésnek további, az utazók számára ugyancsak előnyös oldala, hogy a buszjáratokkal akár félórával is rövidülhet a menetidő:

a vonatok jelenlegi mintegy 100 perces menetidejéhez képest a minden állomást és megállót érintő S506-os buszok menetideje 78 perc,

a Derecskét nem érintő G506-os járatoké és a csúcsidőben az M35-ös autópályán közlekedő X506-os buszok menetideje 72 perc,

a jellemzően csúcsidőben, rövidebb útvonalon közlekedő Z506-os buszok menetideje pedig mindössze 56 perc.

A megállási helyek nem módosulnak egy kivételével: Konyár vasútállomás helyett a könnyebben megközelíthető Konyár, Sóstói utca 14. megállóban állnak meg a buszok. Az utasok számára fontos, hogy a pótlóbuszok többsége csatlakozik a Tokaj és a Nyírség InterCitykhez, így a továbbutazást is biztosítjuk a megszokott távolsági vonatokkal.