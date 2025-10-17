Így tisztítsuk a kotyogós kávéfőzőt, hogy a fekete mindig aromás és testes legyen

A kotyogós kávéfőző a reggeli rituálé elengedhetetlen eszköze, de a kávé íze és a készülék élettartama nagymértékben a tisztaságán múlik. Egy elhanyagolt kotyogó nemcsak kellemetlen szagokat okozhat, de a kávé aromája is elvész. Szerencsére néhány apró figyelmességgel és rendszeres karbantartással hosszú évekre megőrizhetjük kedvenc kávéfőzőnket.
Alapvető szabályok
A kotyogó kihűlése után azonnal szedjük szét az eszközt, öntsük ki a zaccot a tartójából, és öblítsük át a készüléket. Soha ne hagyjuk benne a zaccot, pláne ne napokig, mert könnyen bepenészesedhet. Ne készítsük elő este a reggeli kávét, mert a bent álló víz íze elromolhat, és a fém belső felülete sem szereti a pangó vizet.
Tippek a kotyogó tökéletes tisztaságáért
Az ecet és víz keveréke csodákra képes: fele-fele arányban öntsük egy lábasba, forraljuk fel az elegyet, öntsük a tartályba, hagyjuk állni legalább egy fél órát, majd öblítsük át tiszta vízzel. Így a vízkő és a lerakódások garantáltan eltűnnek. Kerüljük a súrolószerek és vegyszerek használatát a készülék belsejében, ezek károsíthatják fémet. Papírtörlővel vagy puha ronggyal töröljük teljesen szárazra a készüléket minden használat után.
Figyeljünk a részletekre nagyon!
Rendszeresen ellenőrizzük a tömítések állapotát, szükség esetén cseréljük ki, hogy ne szivárogjon a gőz vagy a víz. A tömítés kora, állapota kifejezetten javíthat vagy ronthat a készülék állapotán. Az se hagyjuk, hogy a vízkő vastagon lerakódjon rajta, ez tényleg csak figyelem kérdése. Hetente jusson eszünkbe tenni azért, hogy kedvenc kávéfőzőnk alapos tisztítást kapjon.
Extra trükkök a hosszú életért:
- Ha több napig nem használjuk a kotyogót, szedjük szét, és tároljuk száraz helyen darabokban.
- Rendszeresen ellenőrizzük a szűrőkosarat és a csavarokat: ha meglazultak, húzzuk meg, hogy ne okozzanak problémát.
- Ha gáztűzhelyen főzzük a kávét, figyeljünk arra, hogy a láng ne csapjon fel magasra, ne nyaldossa körbe a készüléket. Használjunk lángelosztót, meghálálja majd a kotyogós.
- A kotyogós kávéfőző karbantartása tehát nem bonyolult, csak figyelmet és rendszerességet igényel. Néhány apró trükkel megőrizhetjük annak a tisztaságát, növelhetjük a készülék élettartamát, így a reggeli kávézás hosszú ideig örömteli maradhat.