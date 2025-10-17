Így tisztítsuk a kotyogós kávéfőzőt, hogy a fekete mindig aromás és testes legyen

A kotyogós kávéfőző a reggeli rituálé elengedhetetlen eszköze, de a kávé íze és a készülék élettartama nagymértékben a tisztaságán múlik. Egy elhanyagolt kotyogó nemcsak kellemetlen szagokat okozhat, de a kávé aromája is elvész. Szerencsére néhány apró figyelmességgel és rendszeres karbantartással hosszú évekre megőrizhetjük kedvenc kávéfőzőnket.

A kotyogós kávéfőző igazi klasszikus, de ahhoz, hogy a kávé mindig aromás, a készülék pedig hosszú életű maradjon, elengedhetetlen a rendszeres tisztítás és karbantartás/ Fotó: Zuyeu Uladzimir / Shutterstock

Alapvető szabályok

A kotyogó kihűlése után azonnal szedjük szét az eszközt, öntsük ki a zaccot a tartójából, és öblítsük át a készüléket. Soha ne hagyjuk benne a zaccot, pláne ne napokig, mert könnyen bepenészesedhet. Ne készítsük elő este a reggeli kávét, mert a bent álló víz íze elromolhat, és a fém belső felülete sem szereti a pangó vizet.

Tippek a kotyogó tökéletes tisztaságáért

Az ecet és víz keveréke csodákra képes: fele-fele arányban öntsük egy lábasba, forraljuk fel az elegyet, öntsük a tartályba, hagyjuk állni legalább egy fél órát, majd öblítsük át tiszta vízzel. Így a vízkő és a lerakódások garantáltan eltűnnek. Kerüljük a súrolószerek és vegyszerek használatát a készülék belsejében, ezek károsíthatják fémet. Papírtörlővel vagy puha ronggyal töröljük teljesen szárazra a készüléket minden használat után.

Figyeljünk a részletekre nagyon!

Rendszeresen ellenőrizzük a tömítések állapotát, szükség esetén cseréljük ki, hogy ne szivárogjon a gőz vagy a víz. A tömítés kora, állapota kifejezetten javíthat vagy ronthat a készülék állapotán. Az se hagyjuk, hogy a vízkő vastagon lerakódjon rajta, ez tényleg csak figyelem kérdése. Hetente jusson eszünkbe tenni azért, hogy kedvenc kávéfőzőnk alapos tisztítást kapjon.

Extra trükkök a hosszú életért: