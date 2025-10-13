A kávé igazi társai: mit érdemes, és mit tilos mellé enni

Világszerte naponta több mint kétmilliárd csésze kávé fogy el. A fekete ital a víz után a második leggyakrabban fogyasztott ital a Földön, és Magyarországon is évente átlagosan 2,5 kilogramm kávét iszik meg egy ember. A legtöbben elsősorban a kávé minőségére, erősségére vagy elkészítési módjára figyelnek, hogy presszó, hosszú vagy habos változatról van-e szó. Arra azonban kevesebben gondolnak, hogy az sem mindegy, milyen étel kerül a csésze mellé. Pedig a kávéval együtt fogyasztott fogások nagyban befolyásolják közérzetünket, sőt a tápanyagok hasznosulását is.

Egyes ételek és italok megzavarhatják a kávé jótékony hatásait. Fotó: Pixel-Shot/Shutterstock

Amit érdemes elkerülni kávé mellett

Citrusfélék

Bár a narancs és a grapefruit a reggeli klasszikusai közé tartoznak, kávéval együtt nem ajánlott fogyasztani őket. Mindkettő savas hatású, együttesen pedig megterhelhetik a gyomrot, puffadást, hányingert vagy kellemetlen teltségérzetet okozva. Emellett a citrusfélék a kávé ízvilágát is kedvezőtlenül befolyásolják.

Vörös hús

A kávé gátolja a vas felszívódását, különösen a vörös húsban található formáját. Mivel ez az egyik legjobb természetes vasforrás, érdemes a húsos ételeket és a kávét külön időpontban fogyasztani, hogy a szervezet megfelelően hasznosíthassa a tápanyagokat.

Tej

Sokan a tejeskávéra esküsznek, ám a tej és a kávé kombinációja sem mindig előnyös. A kávé ugyanis csökkenti a kalcium felszívódását, így a tej értékes ásványianyag-tartalma nem tud teljes mértékben érvényesülni. A két italt érdemes legalább néhány órás különbséggel fogyasztani.

Amivel jól párosítható

Teljes kiőrlésű kenyér

Meglepő módon a kávé és a kenyér jó párosítás lehet. Egy kutatás szerint azoknál, akik reggelente kávét és kenyeret is fogyasztanak, 45 százalékkal alacsonyabb a hasi zsír aránya, mint azoknál, akik csak kávét isznak. A kávé önmagában is mérsékli a zsigeri zsírt, de a szénhidrátforrással együtt még kiegyensúlyozottabb hatást fejt ki.

Diófélék

A mandula, a dió és a mogyoró kiváló kiegészítői a kávénak. Egészséges zsírsavakat, rostokat és fehérjét tartalmaznak, amelyek hosszan tartó energiát biztosítanak, miközben a kávé kesernyés ízét finoman ellensúlyozzák.