Ezért ne hagyjuk ki a reggeli kávét

A European Heart Journalban megjelent tanulmány szerint különösen fontos, hogy mikor isszuk a kávét: a vizsgálat során több mint 40 ezer ember szokásait elemezték, és az derült ki, hogy azok, akik reggel fogyasztották a kávéjukat, tíz éven belül 31 százalékkal kisebb eséllyel lettek szív- vagy érrendszeri betegek azokhoz képest, akik egyáltalán nem ittak kávét – olvasható a Mindmegette cikkében.

A kávé a polifenolok miatt a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát is csökkenti. FOTÓ: Shutterstock

Hogyan élvezhetjük a kávé előnyeit?

Fontos, hogy mértékkel és tudatosan fogyasszuk a fekete kávét, ami a legegyszerűbb megoldás arra, hogy élvezhessük a polifenolok jótékony hatásait. Akik érzékenyek a koffeinre, bátran választhatják a koffeinmentes változatot is.

A kávé rendszeres fogyasztása része lehet az egészséges életmódnak, különösen, ha azt kiegyensúlyozott étrenddel és megfelelő testmozgással egészítjük ki.

Kávé cukorbetegeknek: mit érdemes tudni?

A napi három-öt csésze fekete kávé fogyasztása akár 20–30 százalékkal is csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Fontos, hogy a legjobb eredmény érdekében a kávét lehetőleg cukor és tejszín nélkül igyuk, hiszen így a polifenolok teljes mértékben kifejthetik hatásukat. Érdekes módon a koffeinmentes kávé is hasonló előnyökkel rendelkezik, ami azt mutatja, hogy a jótékony hatásokat főként a koffeintől független vegyületek, például a klorogénsav és a hidroxi-fahéjsav-származékok biztosítják – írja az Express.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)