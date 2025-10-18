RB LeipzigGulácsi PéterHamburger SVBundesligaYussuf Poulsen

Gulácsi délutánját a Leipzig klublegendája rontaná el, a lelátóra is érdemes lesz figyelni

Szombaton az a Hamburg látogat Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig otthonába, amelynek szurkolói élesen bírálták a lipcseiek klubstruktúráját. Gulácsi egy régi ismerőssel, Yussuf Poulsennel is találkozhat, a 31 éves dán támadó 12 év után távozott a Leipzigtől a Hamburghoz.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 11:31
Gulácsi Péter régi ismerősével találkozhat szombat délután Lipcsében
Gulácsi Péter régi ismerősével találkozhat szombat délután Lipcsében Fotó: UWE ANSPACH Forrás: DPA
Gulácsi Péter és Willi Orbán együttese, az RB Leipzig az első fordulóban elszenvedett súlyos 6-0-s vereség óta veretlen – négy győzelem, egy döntetlen – a bajnokságban, és a szombati, Hamburg elleni meccsnek is az abszolút esélyese. Az újonc hamburgiak sem panaszkodhatnak az eddig megszerzett nyolc pontjukkal, ráadásul a a HSV-nél „beépített játékos” is van, aki mindenkinél jobban ismeri Gulácsiékat.

A Gulácsiéktól távozó Yussuf Poulsen a Hamburgban már a pálya szélén is fontos szerepet tölt be
A Gulácsiéktól távozó Yussuf Poulsen a Hamburgban már a pálya szélén is fontos szerepet tölt be (Fotó: DPA/Marcus Brandt)

Gulácsi és Orbán is jól ismert támadóval nézhet farkasszemet

A 31 éves csatárról, Yussuf Pulsenről van szó. A dán klublegendának számít Lipcsében, miután 2013 és 2025 nyara között nem kevesebb, mint 425 mérkőzésen lépett pályára. A Vörös Bikák színeiben kétszer is Német Kupát nyert Poulsen, aki nem titok, hogy remek kapcsolatot ápol Gulácsival és Orbánnal – a két magyar játékos a dán után két évvel, 2015-ben csatlakozott a Leipzighez. Gulácsi a mérkőzés előtt ezt mondta Poulsen visszatéréséről:

Be kell vallanom, először kicsit furcsa lesz őt más csapat mezében látni

– mondta a magyar kapus. Természetesen az érintettet is megkérdezték a témában, Poulsen így felelt: – Örülök, hogy újra ebben a stadionban játszhatok, és hogy Leipzig ellen… Ez valami új lesz számomra, remélem, hogy egy izgalmas mérkőzés lesz!

Poulsent a Leipzig szurkolói is nagy becsben tartották, 2021-ben az elsők között kapott falfestményt a stadion közelében. A dán pedig a német sajtóhírek szerint klublegendához méltón viselkedett. 

A nyáron távozó Poulsen helyett honfitársa, a 20 éves Conrad Harder érkezett az Rb Leipzgihez a portugál Sportingtól. Poulsen amikor ezt megtudta, akkor rögtön Harder segítségére lett az első hetekben – pedig ő ekkor már a Hamburgot erősítette. Nemcsak éttermeket javasolt Hardernek, hanem a korábbi lakását is kiadta neki.

Az egy millió euróért eligazoló Poulsen már túl van karrierje csúcspontján, az utolsó lipcsei idényében kétszer talált be a Bundesligában, míg a mostani idényben a HSV-nél még nem talált be. Noha hozzátartozik, hogy a Bundesligában mindössze 53 percet játszott jobbára csereként.

A hamburgi szurkolók üzentek a Leipzignek

Az nem újdonság, hogy az RB Leipzig Németország legutáltabb klubja. Az energiaital cég által felhúzott klubot sokan a hagyományok hiánya miatt kritizálják, hiszen az együttes két évtizeddel ezelőtt még nem is létezett. Ugyanakkor a hatalmas pénzek a német futball egyik legnagyobb klubjává növelték, a mostani idény az első, amióta 2016-ban feljutottak a másodosztályba, hogy nem szerepel egyik európai kupasorozatban sem. 

A hamburgi lapok beszámolója szerint szombaton tízezer fanatikus indult útnak a német vasúttal Lipcsébe. A kikötőváros szurkolói azonban ma reggel egy közleményt adtak ki, amelyben elítélik a Leipzig működését. 

A Hamburger SV azért létezik, hogy az emberek játszhassanak és támogassák a sportot. Az RB Leipzig ezzel szemben azért létezik, hogy növelje a Red Bull energiaitalok eladásait. Ez mindent elmond számunkra.

Nos, a botrányaikról is ismert hamburgi szurkolókat érdemes lesz figyelni a szombat 15.30-kor kezdődő bajnokin, főleg annak függvényében, hogy a tízezer útnak induló drukker jelentős részének aligha van belépője az összecsapásra.

NÉMET BUNDESLIGA, 7. FORDULÓ
Union Berlin–Mönchengladbach 3–1 (Doekhi 3., 26., R. Khedira 81., ill. Tabakovic 33.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
15.30: Heidenheim–Werder Bremen
15.30: 1. FC Köln–Augsburg
15.30: Mainz–Bayer Leverkusen
15.30: RB Leipzig–Hamburg (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–VfB Stuttgart
18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

Vasárnap
15.30: Freiburg–Eintracht Frankfurt
17.30: St. Pauli–Hoffenheim

