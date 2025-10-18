Gulácsi délutánját a Leipzig klublegendája rontaná el, a lelátóra is érdemes lesz figyelni

Gulácsi Péter és Willi Orbán együttese, az RB Leipzig az első fordulóban elszenvedett súlyos 6-0-s vereség óta veretlen – négy győzelem, egy döntetlen – a bajnokságban, és a szombati, Hamburg elleni meccsnek is az abszolút esélyese. Az újonc hamburgiak sem panaszkodhatnak az eddig megszerzett nyolc pontjukkal, ráadásul a a HSV-nél „beépített játékos” is van, aki mindenkinél jobban ismeri Gulácsiékat.

A Gulácsiéktól távozó Yussuf Poulsen a Hamburgban már a pálya szélén is fontos szerepet tölt be (Fotó: DPA/Marcus Brandt)

Gulácsi és Orbán is jól ismert támadóval nézhet farkasszemet

A 31 éves csatárról, Yussuf Pulsenről van szó. A dán klublegendának számít Lipcsében, miután 2013 és 2025 nyara között nem kevesebb, mint 425 mérkőzésen lépett pályára. A Vörös Bikák színeiben kétszer is Német Kupát nyert Poulsen, aki nem titok, hogy remek kapcsolatot ápol Gulácsival és Orbánnal – a két magyar játékos a dán után két évvel, 2015-ben csatlakozott a Leipzighez. Gulácsi a mérkőzés előtt ezt mondta Poulsen visszatéréséről:

Be kell vallanom, először kicsit furcsa lesz őt más csapat mezében látni

– mondta a magyar kapus. Természetesen az érintettet is megkérdezték a témában, Poulsen így felelt: – Örülök, hogy újra ebben a stadionban játszhatok, és hogy Leipzig ellen… Ez valami új lesz számomra, remélem, hogy egy izgalmas mérkőzés lesz!

Poulsent a Leipzig szurkolói is nagy becsben tartották, 2021-ben az elsők között kapott falfestményt a stadion közelében. A dán pedig a német sajtóhírek szerint klublegendához méltón viselkedett.

A nyáron távozó Poulsen helyett honfitársa, a 20 éves Conrad Harder érkezett az Rb Leipzgihez a portugál Sportingtól. Poulsen amikor ezt megtudta, akkor rögtön Harder segítségére lett az első hetekben – pedig ő ekkor már a Hamburgot erősítette. Nemcsak éttermeket javasolt Hardernek, hanem a korábbi lakását is kiadta neki.

Az egy millió euróért eligazoló Poulsen már túl van karrierje csúcspontján, az utolsó lipcsei idényében kétszer talált be a Bundesligában, míg a mostani idényben a HSV-nél még nem talált be. Noha hozzátartozik, hogy a Bundesligában mindössze 53 percet játszott jobbára csereként.