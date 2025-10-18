Igazi „kalózkincset” talált egy férfi, a rendőrség hamar felfigyelt rá

Földbe ásott, forgalomból kivont bankjegyeket és arany ékszereket lopott el egy férfi, aki ellen minősített lopás miatt emelt vádat a Gödöllői Járási Ügyészség – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

A férfi még 2023 márciusában alkalmi munkavállalóként dolgozott egy kft.-nél, és a munkáltatója által bérelt, kerepesi ingatlanban lakott. A vádlott egy délelőtt a telek hátsó részében egy földből alig kilátszódó műanyag zacskóra figyelt fel. A zacskót kirángatta, és benne két, zárt fémdobozt és a hozzájuk tartozó kulcsot talált. A fémdobozokat az ingatlan korábbi tulajdonosa a halála előtt, 2011-ben ásta el.

Az elrejtett dobozban forgalomból már kivont bankjegyek, több aranyékszer és a korábbi tulajdonoshoz köthető iratok voltak.

A vádlott a dobozok tartalmát magához vette és még aznap hazautazott borsodi lakóhelyére.

A férfi a forgalomból kivont bankjegyeket csaknem tízmillió forint érvényes bankjegyre váltotta. A pénzből személygépkocsit, ülőgarnitúrát és több mobiltelefont vásárolt, valamint édesapjának tízezer forintot ajándékozott. A vádlott az összesen több mint egymillió forint értékű arany ékszerek nagy részét megtartotta, kisebb részét zálogba adta.

A nyomozó hatóság a férfi lakóhelyén megtalálta az ellopott pénzből megmaradt csaknem kilencmillió forintot és a zálogba nem adott arany ékszereket. A rendőrség továbbá felkutatta és lefoglalta a zálogba adott ékszereket is.

Az ügyészség a férfit minősített lopás bűntettével vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztést és a közügyektől való eltiltását indítványozza. Az ügyészség a lefoglalt készpénz és az arany ékszerek kiadását is indítványozza az elhunyt sértett örököseinek.