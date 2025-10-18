aranyékszerrendőrségbankjegy

Igazi „kalózkincset” talált egy férfi, a rendőrség hamar felfigyelt rá

A földbe ásott dobozokban több mint tízmillió forintnyi érték volt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 18. 11:46
Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Földbe ásott, forgalomból kivont bankjegyeket és arany ékszereket lopott el egy férfi, aki ellen minősített lopás miatt emelt vádat a Gödöllői Járási Ügyészség – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség. 

ékszer
Illusztráció (Fotó: Pexels)

A férfi még 2023 márciusában alkalmi munkavállalóként dolgozott egy kft.-nél, és a munkáltatója által bérelt, kerepesi ingatlanban lakott. A vádlott egy délelőtt a telek hátsó részében egy földből alig kilátszódó műanyag zacskóra figyelt fel. A zacskót kirángatta, és benne két, zárt fémdobozt és a hozzájuk tartozó kulcsot talált. A fémdobozokat az ingatlan korábbi tulajdonosa a halála előtt, 2011-ben ásta el.

Az elrejtett dobozban forgalomból már kivont bankjegyek, több aranyékszer és a korábbi tulajdonoshoz köthető iratok voltak.

A vádlott a dobozok tartalmát magához vette és még aznap hazautazott borsodi lakóhelyére.

A férfi a forgalomból kivont bankjegyeket csaknem tízmillió forint érvényes bankjegyre váltotta. A pénzből személygépkocsit, ülőgarnitúrát és több mobiltelefont vásárolt, valamint édesapjának tízezer forintot ajándékozott. A vádlott az összesen több mint egymillió forint értékű arany ékszerek nagy részét megtartotta, kisebb részét zálogba adta.

A nyomozó hatóság a férfi lakóhelyén megtalálta az ellopott pénzből megmaradt csaknem kilencmillió forintot és a zálogba nem adott arany ékszereket. A rendőrség továbbá felkutatta és lefoglalta a zálogba adott ékszereket is.

Az ügyészség a férfit minősített lopás bűntettével vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztést és a közügyektől való eltiltását indítványozza. Az ügyészség a lefoglalt készpénz és az arany ékszerek kiadását is indítványozza az elhunyt sértett örököseinek.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu