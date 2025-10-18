tragédiaKatasztrófavédelemtűzeset

Ketten haltak meg egy budapesti tűzben, több jármű is lángra kapott

Tragédia Budapest XVI. kerületében: két idős ember életét vesztette egy tűzesetben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 9:44
Tűzesetet jelentettek péntek késő este a katasztrófavédelemnek Budapest XVI. kerületében, a Gábor Áron utcában. Egy téglaépület és a körülötte lévő, összesen ötven négyzetméteres bódék teljes terjedelmükben lángra kaptak – adta hírül a katasztrófavédelem.

Fotó: Katasztrófavédelem

A tűz átterjedt a kertben parkoló két személyautóra és egy robogóra is. 

A budapesti tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, az oltás több mint egy órát vett igénybe. Beavatkozás közben találták meg az ott lakó idős férfi és nő holttestét.

Az oltási munkálatokról készült további fotókért kattintson IDE!

Borítókép: Ketten vesztették életüket egy fővárosi tűzben (Forrás: Katasztrófavédelem)

 

