Kétszer is tűzhelyen felejtett étel okozott kis híján tragédiát

Tippeket ad és példákon át mutatja be a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága a főzés közbeni veszélyforrásokat.

Forrás: Facebook2025. 10. 13. 11:06
Egy ebédfőzés és egy délutáni pihenés végződött kis híján lakástűzzel Fejér vármegyében. Szerencsére a tűzoltók mindkét október 8-i esethez időben érkeztek – írja a bejegyzésében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága. Felidézték:

egy társasház lakója Székesfehérváron, ebédkészítés közben egy röpke pillanatra kiszaladt a lépcsőházba, a huzat azonban becsapta mögötte a bejárati ajtót 

– miközben a tűzhelyen a forró olajban sült az étel. Szerencsére azonnal a szomszédhoz fordult segítségért, telefonját elkérte és tárcsázta a 112-es segélyhívót.

A székesfehérvári hivatásos tűzoltók létraszerrel, a nyitott erkélyajtón keresztül behatoltak a lakásba, és beengedték a tulajdonost. Szerencsére minden olyan gyorsan történt, hogy nem keletkezett tűz, és sérülés sem történt. Mindez azonban másként is alakulhatott volna – hívták fel a figyelmet. Ugyanezen a napon délután Gárdonyban, egy társasház harmadik emeleti lakásajtaján gomolygott ki a füst. A tüzet észlelő ember haladéktalanul értesítette a tűzoltókat, valamint a szomszédok hangos kopogással, dörömböléssel felébresztették a tűzzel érintett lakásban élőt.

Mint utóbb kiderült, 

a sütőben felejtett étel odaégett, és az füstölt erősen. 

A pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrs tűzoltói átvizsgálták a helyszínt, majd átszellőztették a lakást. Újabb szerencsés eset, amely sérülés nélkül végződött – emelték ki.

A katasztrófavédelem figyelmeztet: az elektromos berendezések használatával, a dohányzással vagy a sütés-főzéssel összefüggő tűzesetek az időjárástól függetlenül, az év bármely időszakában előfordulhatnak. 

Arra is kitértek: a tűzhelyen felejtett étel miatt minden hónapban riasztják a tűzoltókat.

Hasznos tanácsaik között kiemelik, hogy érdemes használni hangos időzítőt, hogy figyelmeztessen, amikor kész az étel. Soha ne hagyják felügyelet nélkül a sütőt, tűzhelyet vagy bármilyen melegítőeszközt. A tűzhelytől tartsák távol a gyúlékony tárgyakat, mint konyharuhát, papírtörlőt, műanyagot. A páraelszívó szűrőjét rendszeresen tisztítani kell, mert a zsíros lerakódások könnyen meggyulladnak.

Amennyiben megtörténik a baj, azonnal le kell zárni tűzhelyet, és edényt el kell távolítani róla. Érdemes lefedni az edényt hőálló fedővel vagy sütőlemezzel – ezzel elzáródik az oxigéntől. 

Égő olajra soha sem szabad vizet önteni. A víz robbanásszerűen felforr, és szétfröcsköli az égő olajat.

Amennyiben nagyobb a baj, a 112-es segélyhívószámon kérjen segítséget.

A katasztrófavédelem megelőző tanácsa: érdemes füstérzékelőt beszerezni, mert a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még megfékezhető a tűz, vagy épségben ki lehet menekülni.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)

