Kétszer is tűzhelyen felejtett étel okozott kis híján tragédiát

Egy ebédfőzés és egy délutáni pihenés végződött kis híján lakástűzzel Fejér vármegyében. Szerencsére a tűzoltók mindkét október 8-i esethez időben érkeztek – írja a bejegyzésében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága. Felidézték:

egy társasház lakója Székesfehérváron, ebédkészítés közben egy röpke pillanatra kiszaladt a lépcsőházba, a huzat azonban becsapta mögötte a bejárati ajtót

– miközben a tűzhelyen a forró olajban sült az étel. Szerencsére azonnal a szomszédhoz fordult segítségért, telefonját elkérte és tárcsázta a 112-es segélyhívót.

A székesfehérvári hivatásos tűzoltók létraszerrel, a nyitott erkélyajtón keresztül behatoltak a lakásba, és beengedték a tulajdonost. Szerencsére minden olyan gyorsan történt, hogy nem keletkezett tűz, és sérülés sem történt. Mindez azonban másként is alakulhatott volna – hívták fel a figyelmet. Ugyanezen a napon délután Gárdonyban, egy társasház harmadik emeleti lakásajtaján gomolygott ki a füst. A tüzet észlelő ember haladéktalanul értesítette a tűzoltókat, valamint a szomszédok hangos kopogással, dörömböléssel felébresztették a tűzzel érintett lakásban élőt.

Mint utóbb kiderült,

a sütőben felejtett étel odaégett, és az füstölt erősen.

A pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrs tűzoltói átvizsgálták a helyszínt, majd átszellőztették a lakást. Újabb szerencsés eset, amely sérülés nélkül végződött – emelték ki.

A katasztrófavédelem figyelmeztet: az elektromos berendezések használatával, a dohányzással vagy a sütés-főzéssel összefüggő tűzesetek az időjárástól függetlenül, az év bármely időszakában előfordulhatnak.

Arra is kitértek: a tűzhelyen felejtett étel miatt minden hónapban riasztják a tűzoltókat.

Hasznos tanácsaik között kiemelik, hogy érdemes használni hangos időzítőt, hogy figyelmeztessen, amikor kész az étel. Soha ne hagyják felügyelet nélkül a sütőt, tűzhelyet vagy bármilyen melegítőeszközt. A tűzhelytől tartsák távol a gyúlékony tárgyakat, mint konyharuhát, papírtörlőt, műanyagot. A páraelszívó szűrőjét rendszeresen tisztítani kell, mert a zsíros lerakódások könnyen meggyulladnak.