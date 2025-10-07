tűzáldozatOKFláng

Szomorú mérleg: idén már hetvenheten vesztették életüket lakástűzben

Idén már 19 emberrel többen haltak meg tűzben és 128-cal több épület gyulladt ki, mint tavaly. A tűzzel érintett 4739 lakóház közül mindössze nyolcban volt füstérzékelő. Szén-monoxid-mérgezésben eddig öten vesztették életüket.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 07. 11:15
Fotó: Donka Ferenc Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Október elsejéig összesen 4739 lakóépület gyulladt ki, 128 ingatlannal több mint a tavalyi év azonos időszakában. A lakástüzekben 77 ember vesztette életét, az áldozatok száma 19-cel haladja meg az egy évvel ezelőttit; a lakóházakban keletkezett tüzek során 473-an sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 420-an – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kedden. Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása összességében 3311 órát vett igénybe, a munkálatok során 9773 tűzoltó járművet alkalmaztak. Az első háromnegyed évben összesen 66 037 négyzetméternyi épített terület égett le, 561 otthon vált lakhatatlanná, emiatt 1860 embernek kellett elhagynia a lakását.

Szentendre, 2023. április 3. Tűzoltók dolgoznak egy kigyulladt családi ház oltásán Szentendrén 2023. április 3-án. A tűzoltók oltás közben egy idős nő holttestére bukkantak. MTI/Mihádák Zoltán
Tűzoltók dolgoznak egy kigyulladt családi ház oltásán Szentendrén 2023. április 3-án. Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Az OKF összesítése szerint a tűzzel érintett 4739 lakóház közül csupán nyolcban volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik.

A tüzek 16 százaléka konyhában, 12 százaléka kéményben, tíz százaléka hálószobában, hét százaléka tárolóban keletkezett; a tűzesetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára vagy sütés-főzésre voltak visszavezethetők – írták.

Négy olyan tűzeset volt, amely két áldozatot szedett: január 11-én Makón, március 17-én Kislángon, augusztus 31-én Budapesten, szeptember 12-én pedig Balatonfüreden találtak két-két holttestet.

A legtöbb sérültet egy július 22-i csongrádi eset után kellett kórházba szállítani: egy ötszintes társasház magasföldszintjén lévő villanyóra gyulladt ki, 11 ember szenvedett füstmérgezést. A legtöbb tűzoltó április 24-én, egy fővárosi tűznél avatkozott be: a második kerületben egy háromszáz négyzetméteres ikerház tetőszerkezete és tetőtéri helyiségei égtek. A lángok megfékezésén összesen 56 tűzoltó dolgozott 16 járművel több mint hét órán át, az oltáshoz 158 ezer liter vizet használtak fel – közölte az OKF.

A katasztrófavédelem 238 esetben indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében, 113 helyen felmerült a szándékos tűzokozás gyanúja. Hozzátették, hogy 216 épületnél gázpalackok, 40 helyen napelemek nehezítették az oltási munkálatokat.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a lakástüzek mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni. Olyan füstérzékelők is beszerezhetők már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra, ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére – írták.

A közlemény szerint október elsejéig 734 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat, valamivel kevesebbszer, mint a tavalyi év hasonló időszakában (778), ezek során 78 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést (tavaly 92-en), öt ember pedig meghalt (tavaly hatan).

Megjegyezték, hogy akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás; az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző- és vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni – áll a közleményben.

Borítókép: Tűzoltók dolgoznak egy kigyulladt ház oltásán Hódmezővásárhelyen 2023. április 18-án (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAranyosi Péter

Tisztelt Bíróság!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu