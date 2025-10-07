Szomorú mérleg: idén már hetvenheten vesztették életüket lakástűzben

Október elsejéig összesen 4739 lakóépület gyulladt ki, 128 ingatlannal több mint a tavalyi év azonos időszakában. A lakástüzekben 77 ember vesztette életét, az áldozatok száma 19-cel haladja meg az egy évvel ezelőttit; a lakóházakban keletkezett tüzek során 473-an sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 420-an – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kedden. Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása összességében 3311 órát vett igénybe, a munkálatok során 9773 tűzoltó járművet alkalmaztak. Az első háromnegyed évben összesen 66 037 négyzetméternyi épített terület égett le, 561 otthon vált lakhatatlanná, emiatt 1860 embernek kellett elhagynia a lakását.

Tűzoltók dolgoznak egy kigyulladt családi ház oltásán Szentendrén 2023. április 3-án. Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Az OKF összesítése szerint a tűzzel érintett 4739 lakóház közül csupán nyolcban volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik.

A tüzek 16 százaléka konyhában, 12 százaléka kéményben, tíz százaléka hálószobában, hét százaléka tárolóban keletkezett; a tűzesetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára vagy sütés-főzésre voltak visszavezethetők – írták.

Négy olyan tűzeset volt, amely két áldozatot szedett: január 11-én Makón, március 17-én Kislángon, augusztus 31-én Budapesten, szeptember 12-én pedig Balatonfüreden találtak két-két holttestet.

A legtöbb sérültet egy július 22-i csongrádi eset után kellett kórházba szállítani: egy ötszintes társasház magasföldszintjén lévő villanyóra gyulladt ki, 11 ember szenvedett füstmérgezést. A legtöbb tűzoltó április 24-én, egy fővárosi tűznél avatkozott be: a második kerületben egy háromszáz négyzetméteres ikerház tetőszerkezete és tetőtéri helyiségei égtek. A lángok megfékezésén összesen 56 tűzoltó dolgozott 16 járművel több mint hét órán át, az oltáshoz 158 ezer liter vizet használtak fel – közölte az OKF.

A katasztrófavédelem 238 esetben indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében, 113 helyen felmerült a szándékos tűzokozás gyanúja. Hozzátették, hogy 216 épületnél gázpalackok, 40 helyen napelemek nehezítették az oltási munkálatokat.