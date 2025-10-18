Laura Dahlmeierbalesethegymászás

Tudtam, hogy a lányom holtteste örökre a hegyen marad – az olimpiai bajnok apjának drámai vallomása

A 31 éves olimpiai bajnok, Laura Dahlmeier idén nyáron halt meg Pakisztánban. Laura Dahlmeier hegymászóbalesetben vesztette életét, s a testét soha többé nem találták meg. Erről is beszélt a sportolónő apja abban az interjúban, amit egy német lapnak adott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 12:16
Laura Dahlmeier
Laura Dahlmeier halála megrázta a sportvilágot Fotó: HENDRIK SCHMIDT Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Laura Dahlmeier holtteste továbbra is Pakisztánban, a hegyek között nyugszik. A 31 éves olimpiai bajnoknő július végén halt meg hegymászóbalesetben. Akkoriban a rossz időjárási körülmények miatt nem lehetett a holttestet megkeresni, most pedig szintén lehetetlen vállalkozás lenne a kutatómunka. Az elhunyt sportolónő édesapja most volt képes erről beszélni egy német újság megkeresésére.

Laura Dahlmeier
Laura Dahlmeier emlékhelye Németországban (Fotó: DPA/Karl-Josef Hildenbrand)

Laura Dahlmeier édesapja megtört

– Szerettük volna hazavinni Laurát magunkkal. De ez nem volt lehetséges – mondja Andreas Dahlmeier. – A baleset után túl veszélyes volt a helyzet, nem lehetett a helyszínt megközelíteni. Amikor Thomas Huber, a profi hegymászó visszament a Laila-csúcsra, sehol sem találták. Így Laura örökre a hegyen maradt. Nincs más lehetőségünk, ebbe sajnos bele kellett nyugodnunk.

Később megindult a kutatás

– Thomas Huber, aki szeptemberben visszatért a helyszínre, megpróbálta megkeresni az eltűnt holttestet, azt mondta, hogy mindent megtettek Dahlmeier megtalálása érdekében. „Nehéz és kockázatos vállalkozás volt ez. De minden lehetőséget meg akartunk ragadni, nem adtuk fel. Átkutattuk az összes hasadékot, és felmásztunk egy nagy gleccserbe. Sikertelenül.

Marina Eva (R), mountaineering partner of German Olympic biathlon champion Laura Dahlmeier, looks on as rescue team member Thomos Huber (L) speaks during a press conference in Skardu in Pakistan's mountainous Gilgit-Baltistan region on July 31, 2025. Germany's two-time Olympic biathlon gold medallist Laura Dahlmeier was confirmed dead at age 31 on July 30, after being hit by falling rocks on a Pakistani mountain. (Photo by Manzoor BALTI / AFP)
Laura Dahlmeier (jobbra) és Thomas Huber profi hegymászó (Fotó: AFP/Manzoor Balti)

Huber szerint Dahlmeier holtteste valószínűleg az elmúlt hónapokban még jobban lecsúszott a lejtőn. – Pontosan tudtam, hol kellett kereni őt. Jó távcsővel és drónnal is rendelkeztünk. Ha megtaláltuk volna Laurát, elérhettük volna. De már nem volt a baleset helyszínén.”

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.