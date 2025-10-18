Tudtam, hogy a lányom holtteste örökre a hegyen marad – az olimpiai bajnok apjának drámai vallomása

Laura Dahlmeier holtteste továbbra is Pakisztánban, a hegyek között nyugszik. A 31 éves olimpiai bajnoknő július végén halt meg hegymászóbalesetben. Akkoriban a rossz időjárási körülmények miatt nem lehetett a holttestet megkeresni, most pedig szintén lehetetlen vállalkozás lenne a kutatómunka. Az elhunyt sportolónő édesapja most volt képes erről beszélni egy német újság megkeresésére.

Laura Dahlmeier emlékhelye Németországban (Fotó: DPA/Karl-Josef Hildenbrand)

Laura Dahlmeier édesapja megtört

– Szerettük volna hazavinni Laurát magunkkal. De ez nem volt lehetséges – mondja Andreas Dahlmeier. – A baleset után túl veszélyes volt a helyzet, nem lehetett a helyszínt megközelíteni. Amikor Thomas Huber, a profi hegymászó visszament a Laila-csúcsra, sehol sem találták. Így Laura örökre a hegyen maradt. Nincs más lehetőségünk, ebbe sajnos bele kellett nyugodnunk.

Később megindult a kutatás

– Thomas Huber, aki szeptemberben visszatért a helyszínre, megpróbálta megkeresni az eltűnt holttestet, azt mondta, hogy mindent megtettek Dahlmeier megtalálása érdekében. „Nehéz és kockázatos vállalkozás volt ez. De minden lehetőséget meg akartunk ragadni, nem adtuk fel. Átkutattuk az összes hasadékot, és felmásztunk egy nagy gleccserbe. Sikertelenül.

Laura Dahlmeier (jobbra) és Thomas Huber profi hegymászó (Fotó: AFP/Manzoor Balti)

Huber szerint Dahlmeier holtteste valószínűleg az elmúlt hónapokban még jobban lecsúszott a lejtőn. – Pontosan tudtam, hol kellett kereni őt. Jó távcsővel és drónnal is rendelkeztünk. Ha megtaláltuk volna Laurát, elérhettük volna. De már nem volt a baleset helyszínén.”