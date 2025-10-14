Sosem süllyedt még ilyen mélyre magyar világbajnok

Nem éppen megszokott a sport világában, hogy valaki a saját sportágában a világ legjobbja, megnyeri karrierje legfontosabb versenyét, majd magát megjutalmazva „szakmát vált”, és ott is egy csapásra a világ legjobbja lesz. A búvárúszó Törőcsik Zsófia 2025-ben egy célt tűzött ki maga elé, hogy az augusztusban, a kínai Csengtuban rendezett Világjátékokon bebizonyítja, nincs nála jobb a szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategóriájában. Nos, a bizonyítás annyira jól sikerült, hogy világcsúccsal lett első, és ennek annyira megörült, hogy önmagát megjutalmazva elindult a számára teljesen idegen terepen, a mélységi világbajnokságon. És ha már ott volt, hát sporttörténelmet írt.

Egy levegővel Törőcsik Zsófia hatszor úszta végig az ötvenes medencét a csengtui Világjátékokon. Fotó: MOB

Törőcsik Zsófia 300 méter úszik víz alatt egyetlen levegővel

A 37 éves extraklasszis úgy utazott ki Csengtuba, a nem olimpiai sportágak Világjátékára, hogy mindenképpen nyerni akar, ráadásul világcsúccsal. Mindent megtett ennek érdekében, és amikor a szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategóriájában 300 méterig jutott el egyetlenegy levegővel, összesen 16 méterrel javította meg az addigi női rekordot.

A világcsúcs részletei

helyszín: Csengtu, Világjátékok

sportág: szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategória

medence: 50 méteres

ideje: 4 perc 2 másodperc

felszíni protokoll: a merülés utáni, 15 másodpercen belül végrehajtandó versenyszabály-sorozat, amellyel a búvár bizonyítja, hogy tudatánál van.

– A legjobb az egészben, hogy egyáltalán nem érzem plafonnak ezt a távot. Nem tagadom, a víz alatt egy pillanatra átfutott a fejemben, hogy ráfordulok 300 fölé, aztán szerencsére lebeszéltem magam róla. Folyamatosan a határon mozog az ember, miközben sosem tudhatja biztosan, mi történik a következő méteren – mondta a világraszóló győzelmét az Origónak.

Megjutalmazta önmagát, amiből igazi sporttörténelmi tett lett

Mivel maga Törőcsik Zsófia is elégedett volt a Csengtuban nyújtott teljesítményével, úgy döntött, megjutalmazza magát, és benevezett a a szeptember és október fordulóján, Cipruson rendezett mélységi világbajnokságra. Egy teljesen más sportág, mint a medencében általa rendkívül sikeresen űzött kategória, és sokan meglepődtek azon, hogy