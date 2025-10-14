Sosem süllyedt még ilyen mélyre magyar világbajnok

Rendkívüli

Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

Egy biztos, jelenleg senki sem képes arra a hazai és nemzetközi búvársportban, amire a 37 éves magyar világsztár. Ugyanis Törőcsik Zsófia előbb döbbenetes világcsúccsal nyert a nyári, Csengtuban rendezett Világjátékokon a szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategóriájában, majd négy-öt hét felkészülést követően a mélységi világbajnokságon a szabad merülésben és összetettben is győzött. Mindössze négy merüléssel a háta mögött.

Molnár László
2025. 10. 14. 12:32
Törőcsik Zsófia előbb a medencében a Világjátékokon, majd a mélységi vb-n lett a világ legjobbja
Törőcsik Zsófia előbb a medencében a Világjátékokon, majd a mélységi vb-n lett a világ legjobbja Forrás: MOB
Nem éppen megszokott a sport világában, hogy valaki a saját sportágában a világ legjobbja, megnyeri karrierje legfontosabb versenyét, majd magát megjutalmazva „szakmát vált”, és ott is egy csapásra a világ legjobbja lesz. A búvárúszó Törőcsik Zsófia 2025-ben egy célt tűzött ki maga elé, hogy az augusztusban, a kínai Csengtuban rendezett Világjátékokon bebizonyítja, nincs nála jobb a szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategóriájában. Nos, a bizonyítás annyira jól sikerült, hogy világcsúccsal lett első, és ennek annyira megörült, hogy önmagát megjutalmazva elindult a számára teljesen idegen terepen, a mélységi világbajnokságon. És ha már ott volt, hát sporttörténelmet írt.

Egy levegővel Törőcsik Zsófia hatszor úszta végig az ötvenes medencét a csengtui Világjátékokon
Egy levegővel Törőcsik Zsófia hatszor úszta végig az ötvenes medencét a csengtui Világjátékokon. Fotó: MOB

Törőcsik Zsófia 300 méter úszik víz alatt egyetlen levegővel

A 37 éves extraklasszis úgy utazott ki Csengtuba, a nem olimpiai sportágak Világjátékára, hogy mindenképpen nyerni akar, ráadásul világcsúccsal. Mindent megtett ennek érdekében, és amikor a szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategóriájában 300 méterig jutott el egyetlenegy levegővel, összesen 16 méterrel javította meg az addigi női rekordot. 

A világcsúcs részletei

  • helyszín: Csengtu, Világjátékok
  • sportág: szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategória
  • medence: 50 méteres
  • ideje: 4 perc 2 másodperc
  • felszíni protokoll: a merülés utáni, 15 másodpercen belül végrehajtandó versenyszabály-sorozat, amellyel a búvár bizonyítja, hogy tudatánál van.

– A legjobb az egészben, hogy egyáltalán nem érzem plafonnak ezt a távot. Nem tagadom, a víz alatt egy pillanatra átfutott a fejemben, hogy ráfordulok 300 fölé, aztán szerencsére lebeszéltem magam róla. Folyamatosan a határon mozog az ember, miközben sosem tudhatja biztosan, mi történik a következő méteren – mondta a világraszóló győzelmét az Origónak.

Megjutalmazta önmagát, amiből igazi sporttörténelmi tett lett

Mivel maga Törőcsik Zsófia is elégedett volt a Csengtuban nyújtott teljesítményével, úgy döntött, megjutalmazza magát, és benevezett a a szeptember és október fordulóján, Cipruson rendezett mélységi világbajnokságra. Egy teljesen más sportág, mint a medencében általa rendkívül sikeresen űzött kategória, és sokan meglepődtek azon, hogy 

mindössze négy-öt hét felkészüléssel a háta mögött vágott bele a nagy kalandba. Aztán a szabad merülésben és összetettben is győzött.

Törőcsik Zsófia mélységi merülésben is a világ legjobbja
Törőcsik Zsófia mélységi merülésben is a világ legjobbja    Fotó: Maxime Souverain / Magyar Búvár Szakszövetség

– Nem volt túl sok időm felkészülni mélységi edzésekkel. Az egész évben a felkészülésem középpontjában a Világjátékok állt. A mélységi világbajnokság gyakorlatilag egy jutalomjáték volt, amit megígértem magamnak, hogy ha jól sikerül a Világjátékok, akkor kimegyek rá. Összességében négy-öt hetet edzettem, ennek ellenére elég jól sikerült ez is – idézte fel a rá jellemző szerénységgel Törőcsik Zsófia kedd reggel az M4 Sporton a Nemzeti Sporthíradóban.

A 37 éves világsztár a ciprusi vb-n a szabad merülés kategóriában 98 méteres teljesítménnyel szerzett aranyérmet – itt harmadik lett 84 méterrel a hosszú kihagyás után visszatért Korok Fatima –, és végül összetettben is ő bizonyult a legjobbnak. 

Ilyen először fordult elő a magyar szabadtüdős merülés történetében. 

Mint ahogy olyan is, hogy két magyar versenyző egyszerre végezzen dobogós helyen világbajnokságon.

Csengtuban parádés világcsúccsal lett aranyérmes Törőcsik Zsófia
Csengtuban parádés világcsúccsal lett aranyérmes Törőcsik Zsófia. Fotó: AFP/Xinhua

Edzője szerint senki sem tudná ezt tanítványa után csinálni

Sopronyi András páratlan bravúrnak nevezte Törőcsik idei teljesítményét. Az edző véleménye szerint ez a teljesítmény, 

amit Törőcsik Zsófia bemutatott 2025-ben, olyannyira egyedülálló, hogy ilyet előtte még soha senki nem vitt véghez. 

Sőt, szerinte külön-külön is önmagában szenzáció. Elárulta, amikor Zsófia sorra nyerte a versenyeket a felkészülési időszakban

  • kínai kvalifikációs verseny: 2 aranyérem és indulási jog a Világjátékokra
  • világbajnokság (Görögország): több érem
  • japán felkészülési verseny: valamennyi viadalt megnyerte és világcsúcsot ért el,

már bizakodó volt, hogy Csengtuban tényleg összejön a nagy álom, a 300 méter teljesítése. Összejött. Ám az, ami utána következett, az mindent felülmúlt, hiszen csupán négy-öt hetes felkészüléssel belevágott a mélységi világbajnokságba.

Erre versenyzők évekig, évtizedekig edzenek. Ilyet még nem látott a világ, hogy valaki négy merülés után kimenjen a világbajnokságra és onnan összetett aranyéremmel térjen haza

– fogalmazott Sopronyi András.

Most már látott...
 

