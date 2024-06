A magyar éttermek TOP12-es listája a Dining Guide szerint

A harmadiknak befutó, Michelin csillaggal és „zöld csillaggal” egyaránt rendelkező Salt étterem kapta idén az „Év étterme” díjat, többek között ezzel foglalkoztam a Dining Guide étteremkalauz idei kiadásáról szóló sorozatom előző részében.

A negyedik helyre a Babel étterem került, mely az újbóli koncepcióváltása után a filozófiáját nem építi egyetlen séfre. A koncepciót Kaszás Kornél executive séf a tulajdonos, Hlatky-Schlichter Hubert és a két Michelin csillagos svéd Vyn éttermet jegyző Daniel Berlin „chef consultant” közösen alakítja ki. A Babelben még Pesti István séfsége idején jártam, hajszál híján Veres István alakítását is alkalmam volt élvezni, egy nappal azelőtt zárták le az országot 2020. március 16-án, hogy élhettem volna a bő egy hónappal korábban megejtett foglalásom nyújtotta lehetőséggel.

Annyi biztos, hogy a 2019 óta Michelin csillagnak örvendő Babel mindig a csúcsok csúcsát képviselte a magyar vendéglátásban.

A listán az ötödik az esztergomi 42 Restaurant&Bar, mely az egyetlen vidéki csillagos éttermünk. Az étterem kulináris paradigmáját a St. Andrea étteremben nevet szerzett Barna Ádám séf és az étterem tulajdonosa, a világ legjobb éttermeiből helyszíni riporttal jelentkező „Alexander the Guest” elnevezésű YouTube-csatornát működtető Varga Sándor közösen alakítja ki. A kínálatban mindig hangsúlyos volt a klasszikus magyar ízek újraértelmezése, az sem véletlen, hogy a séf a Dining Guide díjátadó gálán is kolbászos lecsó és krumplifőzelék átirattal nyűgözte le a közönséget. Rovatbeli beszámolóm az étteremben tett látogatásról itt olvasható.

Hatodik lett a szintén egy csillagos Essencia. A portugál Tiago Sabarigo nevét a magyar éttermek között ötödikként, 2016-ban Michelin csillagot nyert Costes Downtownból ismerheti a magyar gourmet közönség, aki a csillag elnyerésének idején séfhelyettes volt Michel Rocha Vieira mellett. Saját éttermét, az Essenciát 2020-ban nyitotta meg feleségével, Jenei Évával. Stílusosan portugál, magyar és nemzetközi fogásokat kínálnak elegáns, de egyben otthonos, meghitt, feszengésmentes környezetben. Saját élménybeszámoló itt olvasható.

Hetedik a toplistán Magyarország első, 2010 óta Michelin csillagos étterme, a Costes. Az országos ismertségű sikeres vállalkozó, Gerendai Károly és társai által létrehozott kultikus étterem azóta is a magyar gasztronómia egyik fellegvára, mely eddig négy ízben nyerte el az Év étterme díjat.

(Hadd illesszem ide a teljes listát: 2005 - Fausto’s, 2006 – Loulou, 2007 - Fausto’s, 2008 - Bock bisztró, 2009 – Costes, 2010 – Chateau Visz, 2011 – Onyx, 2012 – Costes, 2013 – Onyx, 2014 – Zona, 2015 – Onyx, 2016 – Onyx, 2017 – Costes, 2018 – Costes, 2019 – Stand, 2020 – Stand, 2021 – Stand, 2022 – Rumour, 2023 – Platán Gourmet, 2024 – Salt) A Costes fogásait jelenleg Rácz Jenő jegyzi séfként.

A nyolcadik helyet kapta a 2014-ben harmadikként Michelin csillaggal elismert Borkonyha, mely ezt a státuszt azóta is őrzi. A gasztronómiai koncepcióért a „Konyhafőnök” című műsorból is ismert Sárközi Ákos felel, de az étterem mindennapjaiban a munkát Puskás Csaba irányítja. Pastry séfjük Béres Anett, akire 2021 nyarán a helyet építették, midőn csúcscukrászdaként működtek. Mint a hely neve is mutatja, az étterem egyik profilja a bor s azon belül a magyar bor. A „cukrászda-korszak” idejéből származó élménybeszámolóm itt olvasható.

Kilencediknek futott be a Spago. A világ egyik leghíresebb séfje, az 1949-ben született Wolfgang Puck több, mint harminc éttermet jegyez világszerte, Spago néven a budapesti mellett Beverly Hillsben, Isztambulban, Las Vegasban, Mauiban és Szingapúrban. Az egyetlen európai egység a magyar főváros szívében a Matild palota földszintjén működik.

A beltér és a terasz egyaránt pompázatos. Miként a honlap írja: „elegáns, de egyben laza is. belső dekorációja természetes anyagokkal – így márvánnyal, sárgarézzel, fával és bőrrel – hódít, valamint látványkonyhák felvonultatásával invitál különleges utazásra az ínyencségek világába.”.

A Spago Budapest konyháját egy Michelin-csillagos helyeken edződött szakember, Szántó István executive chef vezeti. A megnyitást követően a pesti Spago rögtön bekerült a Michelin kalauz által ajánlott éttermek közé. Élménybeszámoló itt.

Tizedik helyre a dél-pannon borrégió egyik büszkesége, a villányi Sauska pincészet étterme, a Sauska 48 került. Az étterem konyháját vezető séf, Bicsár Attila a legendás, mára sajnos bezárt Alabárdosban szerzett nevet, a mai stílusát a rövid életű belvárosi Traktorban is csiszolgatta. Ő felel a pincészet tokaji éttermének fogásaiért is. Covid előtti élménybeszámolóm itt olvasható.

A tizenegyedik a listán a belvárosi Prestige Hotel éttermeként működő Costes Downtown, melynek szakmai munkáját Molnár Márk irányítja, aki megszámlálhatatlan rangos étteremben dolgozott szerte a világon, de főként Távol-Keleten, ami megérződik fúziós stílusán. Itt is a Covid előtt jártam, lenyűgözött a hely. Molnár Márk néhány alkotását, melyek közül kettőt a gála közönsége is kóstolhatott, említettem a minap a Costes Downtown-beli szakmai kerekasztal kapcsán.

Tizenkettedik a „farm-to-table” koncepció mentén működő, a „nordic” konyhai stílust követő őriszentpéteri Pajta. Az intézmény tulajdonosa a fővárosból Őriszentpéterre költöző fiatal házaspár, Kvasznicza Flóra és Ferenc. A Pajta konyhájának vezetését 2023-ban Akács István vette át, aki olyan csúcséttermekben dolgozott, mint az Olimpia, a Platán bisztró, az Onyx, s a 42, stázsolt a három Michelin csillagnak örvendő oslo-i Maaemoban s a szintén háromcsillagos, a brit Restaurant Magazine által két évben is a világ legjobb éttermének választott Nomában. A Pajtában 2015-ben jártam, azóta az étterem többször is megújult és koncepciót is váltott, ideje lassan újra ellátogatni hozzájuk.

Mint látható, a Top10 valójában Top12, idén már negyedik alkalommal, aminek oka az, amint a kötet bevezetőjéből megtudhatjuk, hogy néhány olyan helyet is be akartak venni a legjobbak közé, melyek „progresszív étlappal, kötetlenebb stílusban és kevésbé formális szervizzel” dolgoznak.

A kalauz pontozott éttermeinek listájával a következő részben foglalkozom.

Fotók: Borbély Zsolt Attila