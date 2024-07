Mangalicapaprikás, tojásos lecsó és túrógombóc a Kopaszi-gáton – a Le Bistro étteremben jártunk

Az itallap is színvonalas. A habzókkal együtt húszféle, zömmel magyar bort kínálnak minőségorientált pincészetektől, melyek többségét decire is kimérik. Hétféle sört tartanak a Carlsberg portfólióból, ezek közül négy csapról is kérhető, köztük a Horizont sörfőzdével közösen készített Delight IPA. A tömény italok között is találunk több prémium tételt. Figyelemre méltó a koktélválaszték.