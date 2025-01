Olasz-magyar fúzió a Mester utcában: Ristorante Impasto

A Mester utca már a kétezertízes évek első felében felkerült a gasztro-túrázók térképére, hála az egyik első minőségi hamburgerezők egyikének, a Black Cab Burgernek, mely ma is működik, honlapja „Nice to Meat You” köszöntéssel üdvözli a szörfölőt.

De olvashattunk ekkortájt a „Dining Guide Top 100 gasztrokaland” című kiadványának hasábjain a nagypari multisörök világán túlmutató sörlelőhelyek névsorában egy azóta bezárt Mester utca helyről is, ha emlékezetem nem csal, „Beer, beer” volt a neve, a Mester Bike and Coffee szerepelt a csúcskávézók listáján már akkor, midőn nem működött több tucat e műfajbeli egységekből Budapesten.

Tavaly itt nyitott az És Margarita (rovatbeli beszámoló itt), s ha nem tévedek, tavalyi nyitás a Pacsi kulturális központ is, ahol baráti áron kaphatunk élvezhető pizzát, s mellé a Tiltott Csíki Sörmanufaktúra főzeteit kortyolhatjuk.

A minap a Kis Blazejt vettük célba egy jóbarátommal, hogy megigyuk a nap zárósörét, de útbaesett az Impasto, mely megtetszett kívülről, s úgy döntöttünk, hogy betérünk. Váltottuk néhány mondatot a kedves, közvetlen pultos hölggyel Lenkey Gézáról, akinek a bora ott díszelgett a beiglik mellett az egyik ajándékkosárban.

Ezzel bizonyossá vált, hogy maradunk. Mint kiderült, ő a tulaj párja, aki épp beugrósként dolgozik a vendégtérben. Akkor ért a meglepetés, amikor Farkas Mózes köszönt rám, akivel a Facebookon követjük egymás tevékenységét több éve.

A szerző felvétele

Ő azon séfek egyike, akit nem kell bemutatni a nagyközönségnek, hiszen 2015-ben igen szépen szerepelt a nagynézettségű „Konyhafőnök” című műsorban. Adatlapja most is elérhető a világhálón, megtudhatjuk, hogy kedvenc szakácsai az induláskor Paul Bocuse, Erik Schröter, Széll Tamás, Szúló Szabina voltak, mint egy interjúban elmondta, bekerült e nagy nevek mellé Sárközy Ákos is, nyilván a műsornak (is) köszönhetően.

Az ifjú séf tavaly töltötte harmincadik életévét, de már nagyon komoly szakmai pálya áll mögötte, dolgozott a Halászbástya étteremben, a csillagos Onyxban, a Michelin tányéros Rézmozsárban, vele indult a később zöld csillagot nyert szigligeti Villa Kabala, vezette a badacsonyi Neptun hotel, és a bajai Borbistro konyháját, sous chef volt a Pannonhalmi Apátság éttermének, a Viatornak a konyháján, legutóbb a kiskőrösi Bagatell helyén nyitott La’Róna-ban volt séf.

Elbeszélgettünk a tulajdonossal, Barile Renatoval is, elmesélte, hogy fagylalttal kezdte, az „I Love Gelato”-ban, melyről több portálon is lehetett olvasni, majd jött a pizza, s végül úgy döntöttek párjával amikor lehetőség nyílt 2023 nyarán a jelenlegi ingatlan bérlésére, hogy éttermet nyitnak.

Az Impasto beltere megnyerő, a falakon pubszerű elrendezésben kisméretű, berámázott fekete-fehér fotókon olasz életképek és világsztárok. Kellemes, jól megválasztott háttérzene szól. A borok is szerepet kaptak a dekorációban. A bejárattól balra a pulton elhelyezett hűtőben a Hisztéria cukrászda igényes süteményei sorakoznak.

Az olasz klasszikusok, arancini, bruschetta, pizzák és házi pasta-k mellett kínálnak néhány magyar és nemzetközi főfogást, jellemzően kis olaszos csavarral, így például ropogós sertéscsászárt parmezános burgonyapürével és véres hurkával, rosé kacsamellet édesburgonyapürével, tökmagos túrógombóccal, chilis padlizsánnal és pecsenyemártással. Olasz-magyar fúzió a javából.

Ottjártunk idején a rendszeresen változó séfajánlatban szerepelt többek között francia marhatatár, borjúszűzből készült Saltimbocca (magyarul „ugorj a szájba”, népszerű olasz fogás), amit zsályás vajmártással és konfitált burgonyával kínálnak. A Hisztéria monodesszertek mellett a séfajánlatban is találkozhatunk egy édességgel, s további hárommal az étlapon: kétféle tiramisuval és rumbabával.

Tízféle jól összeválogatott olasz és magyar bort kínálnak, utóbbiakat olyan minőségorientált kisebb pincészetektől, mint a győrújbaráti Babarczi, a Kislaki Bormanufaktúra, vagy a szerencsi Árpád-hegy pince. Valamennyi bor kapható decire is.

A szerző felvétele

A sörműfajt a Peroni képviseli, ebből az alapjáratú kapható csapon és palackban. Emellett palackos kiszerelésben választhatjuk a Capri-t és a nullás variánst is. A töményitalok között a Fenegyerek pálinkák és a megszokott import termékek mellett találunk néhány érdekes olasz likőrt is.

Séfüdvözletként ricotta-krémes prosciutto-t, pisztáciás, sült káposztás mini-sertésterrine-t és tojásgélt kaptunk. Pazar összeállítás, a terrine a műfaj egyik legjobbja volt, amit kóstoltam valaha.

A szerző felvétele

Főételnek a Kárpáti fogast választottuk, ami tigrisrákkal, kapros vajmártással, házi gnocchival és ördögszekérgombával adtak.

A hal friss, szaftos, kellően pörzses, a mártás selymes, jóízű, ki is mártottuk az utolsó cseppig, a gnocchi és a gomba kifogástalan, az összhangzat is remek.

A szerző felvétele

Egy sajttortával zártuk az étkezést, mely baszk stílusban készült. A séf ezt is fel tudta dobni kiegészítő elemekkel látványban és ízben egyaránt.

A szerző felvétele

Minden tekintetben remek élmény volt az Impasto, az a zsáner, amit, ha felfedez az ember a jóbarátjával, azon kezd gondolkodni, hogy mikor viheti el oda a családját is.