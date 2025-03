A legtöbben kidobják, pedig felhasználásával lesz igazán jó a húsleves

A nagymamáktól érdemes főzési praktikákat ellesni – tőlük érdemes igazán. Kevés szakácskönyvben gyűjtenek össze annyi főzéshez kapcsolódó, praktikus információt, mint amennyit akkor tanulhatunk, ha egy tapasztalt nagymamának segítünk elkészíteni a vasárnapi ebédet. Mert bár azt a legtöbben jól megjegyezték, hogy a húsleves attól finom, ha többféle állat húsa is kerül bele, ha lassú tűzön, hosszú ideig fő, hogy minden alkotóelem kiadhassa ízét és ha nem túl zsírosan tálaljuk, de azt, milyen extrák kerüljenek a levesbe, hogy annak íze igazán jó legyen, már kevesebben tudják.

A jó húslevesbe jó minőségű zöldség dukál

Fotó: Pexels

E sorok írójának nagymamája minden héten félretesz egy paprikacsumát: egy pohárba vagy egy kis tányéron várják a magok és a megtisztított szár a napok múlását. Vasárnap aztán rendszerint előkerül a paprikamaradvány, az ugyanis elmaradhatatlan hozzávalója a békebeli húslevesnek. Véletlenül sem egész paprika, vagy a paprika húsa kerül a fazékba, csak az a rész, amit megannyi háztartásban kidobnak: a csuma és a magok. Rövid kutatás után kiderül, hogy a nagyszülői tapasztalatot, miszerint a csumától lesz igazán ízes a leves, tudományosan is alá lehet támasztani, ugyanis a paprika aromája, ízei legintenzívebben a magház környékén érződik. Éppen ez az oka annak is, hogy a lecsóba érdemes belevágni a paprika minden részét – fövés közben a magok egészen szétpuhulnak, nem lesznek zavaróak a kész ételben, de remekül ízesítik, finomabbá teszik a fogást. Bár most már egész évben kapni paprikát, jó megjegyezni, hogy nyáron ha több zöldség fogy, és gyűlnek a csumák, egy zacskóban lefagyaszthatjuk azokat: remekül bírják a hűtést, és bármikor előkaphatjuk őket főzéshez.

Békebeli húsleves receptje

A Mindmegette szerint így készül egy igazán jó húsleves, cérnametélttel:

Hozzávalók

4 db sárgarépa

4 db sárgarépa 2 db fehérrépa

1 db zeller

1 db karalábé

1 fej vöröshagyma

1 csipet pirospaprika

víz

só

szemes bors

1 db csirke (egész, konyhakész)

10 dkg cérnametélt

Elkészítés:

A húsleves elkészítéséhez a sárgarépát, a fehérrépát, a zellert, a karalábét, valamint a vöröshagymát meghámozzuk. A répákat hasábokra vágjuk. A konyhakész csirkét megmossuk, és darabokra vágjuk.

A csirkét és a zöldségeket egy nagyobb lábasba tesszük, és kissé megpirítjuk. Meghintjük pirospaprikával, és felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Megsózzuk, és hozzáadunk néhány szem fekete borsot. Ha paprikacsumát adnánk az ételhez, azt is most tegyük a fazékba, megtisztítva. Felforraljuk, majd mérsékeljük a hőt, és félig lefedve 1,5-2 óra alatt készre főzzük a levest. Ha nagyon elfövi a levét, vízzel pótoljuk, és megkóstoljuk, hogy elég sós-e. A cérnametéltet forrásban lévő, sós vízben, a csomagoláson található útmutatás szerint kifőzzük. Leszűrjük és szétosztjuk a tányérokba. Mindbe teszünk egy kevés zöldséget és egy-egy darab húst is. Végül rászűrjük a forró levest. Aprított petrezselyemmel tálaljuk.