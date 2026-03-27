Húsvét táján…

Az ünneplésnek ma (is) elválaszthatatlan része az, ami a fehér asztal mellett történik. A közös étkezés és italfogyasztás az ókortól kezdve része a spontán vagy éppen szertartásosan végbemenő ünneplésnek. Mert az ünnep attól lesz azzá, hogy kiemelkedik a hétköznapok sorából, más, mint a többi. Készülünk rá, megadjuk a módját étkezésnek-iszogatásnak. A fehér asztal varázsa semmivel nem helyettesíthető. Ahol igény és szokás, ott az sem baj, ha szertartása van egy vacsorának. Talán ez a legfontosabb, mármint, hogy valóban megadjuk a módját. Hogy ne csak a féltett dédanyai tányért, abroszt vegyük elő ilyenkor, de azokat a palackokat is, amit a legszebb alkalmakra tartogattunk. Legyen az a nagymama saját készítésű eperszörpje, legyen az egy kedves tokaji édes bor, vagy bármi, ami különleges – de legyen arra az alkalomra tartogatott, szemünkkel régóta simogatott palack. Hogy mi van a palackban lehet, hogy nem is számít annyira. Meggyőződésem, hogy nem az asztalra kerülő borok ára, netán ritkasága húzza majd alá ünnepi mivoltát. Sokkal inkább az, ahogy készülünk az elfogyasztására. Ha drága borokat veszünk elő, különleges évjáratokat kicsi pincészetektől, vagy éppen nagyobbaktól - attól még nem lesz a bor ünnepi. De ha emlékszünk rá, hogy milyen volt az időjárás amikor szüretelték a szőlőt, netán mivel kínlódtunk akkoriban mi magunk vagy éppen kitől kaptuk a becses palackot – ez sokkal inkább képes meghatározni a borok számunkra kiemelkedő értékét.

De mégsem mondanám azt, hogy igya ki-ki a nagyszülőktől rá maradt elaggott, vélhetően már ecetes lőrét, csupán a tisztesség és emlékezés kedvéért. Sokkal jobb ilyenkor komolyabban készülni az asztalra kerülő ételek és borok társítására. Ha szeretnénk emlékezetes alkalmat, erre is kell egy kis időt fordítanunk.

A történeti kronológiában a bor megjelenése a társadalmi fejlődésnek arra az időszakára tehető, melyet a gyűjtögető életmód jellemez. A felhalmozott gyümölcsöknek véletlenszerű erjedését követő fogyasztása juttatta az embert azokhoz az élményekhez, amelyeket kívánatosnak ítélt és később tudatosan keresett, illetve megvalósított. Hogy mikor válhatott el az etilalkohol és a vele együtt keletkező más szerves anyag hatásának keresése a gyümölcsborok ízének hatás-független élvezetétől, azt csupán találgatni lehet.