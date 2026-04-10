Autentikus kínai étterem nyílt az Egyetem tér mellett, a Mak Luo Claypot első európai egysége

A kínai konyha első fecskéi már a rendszerváltás előtt megjelentek Magyarországon, a kilencvenes évek elejét illetően számukat bő tucatnyira tenném. Ezek komoly étlappal rendelkező, belterükben díszes éttermek voltak jellemzően, akkora választékkal, hogy azt nem lehetett megoldani nagyobb mélyhűtő-kapacitás nélkül.

Idővel megjelentek a kis büfék, melyek az európai ízléshez igazított, olcsó alapanyagokból, jellemzően zöldségekből, csirke- és sertéshúsból készült, melegen tartott, vagy mikrohullámú sütőben utánmelegített ételeket kínáltak igen kedvező áron. Ezek azóta meghódították a Kárpát-medencét, Balassagyarmattól Óbecséig. Nagy kulináris fantáziát nem mutattak fel, de megvolt az újdonság-erejük, másrészt segítette őket a McDonalds effektus, nagy biztonsággal tudni lehet, hogy mit kapunk a pénzünkért azonnal. Mert nagyjából ugyanaz a választék mindenütt.

Első találkozásom a kínai konyhával a Wesselényi utcai Pekingi kacsában történt 1993-ban, ma is emlékszem, mennyire sokkolt, hogy egy zsíros kacsafogás mellé rendelt tésztaköret (a rizsért akkoriban nagyon nem rajongtam, most is megvagyok nélküle, de nincs már különösebb averzióm e körettel szemben) szintén zsíros volt és nem lehetett kenyeret kérni, hogy felitassuk a szaftot. A távolkeleti konyhákat a japántól a kínain át az indiaiig meg kell tanulni élvezni, mindent a maga műfajában. S áll ez a thai, indonéz és koreai konyhára is. Nem sokkal később merő kíváncsiságból végigjártam az akkor már működő éttermeket a Margit körúti Tündérkerttől a Thököly úti Kínai Nagy Falig.

A valódi különlegességeket, vibráló kulináris izgalmakat kínáló éttermekre várni kellett még, ebben Wang mester volt az úttörő, Telepy utcai, ma már nem működő éttermébe 2010-ben jutottam el, azóta minden hozzá fűződő egységet meglátogattam, beleértve az Eastwin udvarbélit is, ahová kifejezetten a sült selyemhernyó miatt mentem el.

Persze ettünk mást is, például kacsafejet, sertésfül- és pacalsalátát is. Idővel egyre több hely zárkózott fel Wang úr mögé, igaz, főként a kínai negyedben. Ezek közül nem egy bekerült a main stream sajtóba, s a legrangosabb étteremkalauzokba, mint például a Spicy Fish, mely ezidőtájt a Corvin sétányon és a Király utcában is rendelkezik egységgel.