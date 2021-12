Abu-Dzabi magyar vb-reménységét „kivégezte a karantén”

– Az a két hét karantén kivégzett engem – állapította meg Szabó Szebasztián, aki alighanem a legcsalódottabb magyar volt ma Abu-Dzabiban. A rövid pályás világbajnokság előtt a novemberben három Európa-bajnoki címet szerző és egy világcsúcsot is úszó vajdasági sportoló számított a magyar válogatott legnagyobb éremesélyesének, ám a vb-n való bemutatkozása nem sikerült fényesen: 100 pillangón az elődöntőbe sem jutott be, a 25. helyen kiesett.

– Függetlenül attól, hogy most ez volt a maximum, mérges vagyok magamra, mert ez mégiscsak egy világbajnokság. Nem vettem félvállról csak azért, mert reggeli úszás volt – bizonygatta Szabó, akiről a kazanyi Eb után derült ki, hogy megfertőződött a koronavírussal, s emiatt két hétre karanténba került. Ugyanígy járt Milák Kristóf is, aki emiatt nem is indult el a vb-n, Szabó ugyanakkor már november végén versenyzett a Nemzetközi Úszóliga eindhoveni fordulójában. Ennek ellenére nem múlt el nyomtalanul a kényszerpihenő.

– Én mindig kondiban tartom magam, ha nem is úszom, akkor is edzem, az izmaim állandóan feszesek, harcra készen állnak, de a két hét semmittevés teljesen lebontott – panaszolta Szabó. – Semmi sem volt olyan, mint novemberben, a vízfogás, a láb, semmi.

Edzője, Petrov Iván jelezte, hogy az ötvenméteres távokon talán kevésbé jön majd ki Szabó szétesett mozgása, de az biztos, hogy innentől meglepetés lenne, ha mégis érmekért szállna harcba. Pedig egy hónapja tényleg a csúcson volt, a kazanyi Eb-n 100 pillangón, 50 gyorson és pillangón is aranyérmet szerzett, az utóbbiban ráadásul világrekordot beállítva győzött. Szabó szombaton 50 gyorson próbálhat meg javítani Abu-Dzabiban.

Ahogy a vb első napján, csütörtökön, úgy pénteken is Jakabos Zsuzsanna került be egyetlen magyarként a döntőbe az egyéni számokban. A 400 vegyesen megszerzett hetedik helyezése után 200 pillangón holtversenyben a hatodik lett: századra ugyanannyit úszott, mint az olasz Ilaria Cusinato, akit egy időben Hosszú Katinka korábbi edzője és férje, Shane Tusup készített fel.

Rövid pályás világbajnokság, a pénteki nap bajnokai. Férfiak: 100 hát: Shaine Casas (amerikai) 49,23, 100 mell: 1. Ilja Simanovics (fehérorosz) 55,70, 200 gyors: 1. Hwang Sunwoo (dél-koreai) 1:41,60. Nők: 200 pillangó: Zhang Yufei (kínai) 2:03,01, 6. Jakabos Zsuzsanna 2:06,82, 50 mell: 1. Anastasia Gorbenko (izraeli) 29,34, 100 hát: 1. Louise Hansson (svéd) 55,20, 4x50 vegyesváltó: 1. Svédország 1:42,38 (világrekord).

Borítókép: Szabó Szebasztián (Fotó: Czeglédi Zsolt)