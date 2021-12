Sós Csaba többet várt a magyar úszóktól Abu-Dzabiban

Tudtuk, hogy ez a vb nem az éremhalmozásról szól majd, hiszen a tokiói olimpia egyetlen magyar dobogósa, Milák Kristóf a koronavírus-fertőzése után nem vállalta a szereplést, s ugyanezen okból a rövidpályás vb-k történetének legeredményesebb női úszója, Hosszú Katinka sem utazott el Abu-Dzabiba.

Ugyanakkor a szövetségi kapitány a vb előtt mégis érmekben reménykedett, hiszen Szabó Szebasztián a novemberi Eb-n három győzelmet aratott és egy világcsúcsot is beállított. Abban nem volt tévedés, hogy ő érte el a legjobb magyar eredményt, ám a negyedik helyénél titkon jobbra számítottunk.

Persze minden nézőpont kérdése, hiszen Szabó is Covid-fertőzés után versenyzett, s ehhez képest bravúros teljesítményt nyújtott Abu-Dzabiban, ahol a két döntős szereplésével, az ötven pillangón elért negyedik és az ötven gyorson úszott hetedik helyével összesen 13 500 dollárt, azaz mintegy 4,4 millió forintot keresett a pénzdíjakból.

Ezzel a vajdasági úszó volt a legeredményesebb magyar az egyéni számokat tekintve, méghozzá Jakabos Zsuzsannát megelőzve, aki ugyancsak kétszer verekedte be magát a döntőbe, 200 pillangón hatodik, 400 vegyesen hetedik lett, ami 10 500 dollárt fialt neki. Jakabos e mellett a két női gyorsváltóval is finalista volt, száz méteren a hetedik, kétszázon az ötödik helyet szerezték meg.

Összesen nyolc szám döntőjében volt magyar induló, az említett haton kívül női 800 gyorson és férfi 400 vegyesen. Az előbbi fináléjában Késely Ajna két visszalépésnek köszönhetően állhatott fel a rajtkőre, így lett nyolcadik, utóbbiban Holló Balázs ugyancsak nyolcadik lett, méghozzá amatőr hibát elkövetve – egy órával elnézte a döntő időpontját, amit a teste az előfutamhoz képest hét másodperccel lassabb úszással „hálált meg”.

Húsz év után először fordult elő, hogy a magyar válogatott érem nélkül végzett egy rövidpályás vagy nagymedencés Európa- vagy világbajnokságon, amelyen elindult. Hasonlóra legutóbb a 2001-ben, Antwerpenben rendezett rövidpályás Eb-n került sor, igaz, ott mindössze két magyar résztvevő volt.

– Részben a Covid-helyzet miatt, részben azért, mert ez volt idén a negyedik világverseny, egy kicsit elfogytunk mostanra – értékelt Sós Csaba a vb keddi zárónapján. – Nyilván érmet reméltem én is, elsősorban Szabó Szebasztiántól, hiszen fantasztikus formában volt az Európa-bajnokságon, de ő ugye elsősorban az ötvenes számokban jó, ott pedig el kell fogadni azt, hogy néhány tizeden múlik, első vagy, vagy hatodik. Emlegethetném a Covidot is, neki ez talán be is tett, de összességében nem lenne igazságos mindent arra fogni, hiszen nagyobb távlatban mi sokkal korábban kezdhettünk el edzeni, mint a riválisok, és az újabb lezárások sem érintették a lehetőségeinket.

– Azt reméltem, hogy ezen a vb-n a csapat háromnegyede legalább képes lesz döntőt úszni, de csak felének sikerült, és ez is leginkább a két női váltónak volt köszönhető – jegyezte meg a kapitány. – Összességében látnunk kell, hogy míg a nagypályás versenyeken általában az úszóink kilencven százaléka csúcsformában versenyez, és előrébb végez, mint a világranglistás helyezése, addig huszonötösben fordul a kocka. Ez egy külön világ, nagyon komoly rutinnal lehet komolyabb eredményeket elérni, és adottság kérdése is a jobb szereplés, az itt az élbolyban végzők fele ötvenesben jóval hátrébb zár.

Sűrű évet zártak az úszók, hiszen a tavalyi év Covid miatti lezárásai következtében az összes világversenyt idén rendezték meg, azaz a tokiói olimpia mellett volt nagymedencés, valamint rövidpályás vb és Eb is.

– Örök vita az edzők között is, hogy érdemes-e a rövidpályás szezonra komolyabban ráfeküdni vagy sem, mert nyilván az ötvenes medence marad mindig is a legfontosabb – jelentette ki Sós Csaba. – Ha meg akad egy ilyen év, amelyikben négy világverseny is van, a mi merítési lehetőségeink mellett nem csodálható, hogy a legutolsóra már nem marad annyi erő a fiatalokban sem, holott a rövidpályás ob-n, csúcsformában elért időikkel többen döntőt úszhattak volna itt is. Ebben most ennyi volt, jövőre már májusban világbajnokság, augusztusban Európa-bajnokság, azaz lesz mire készülni.

