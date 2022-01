A csapatkapitány már alig várja, hogy végre integethessen az ikreinek

A magyar férfi-kézilabdaválogatott csapatkapitánya, Mikler Roland nem fél, és nem is izgul a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság csütörtöki rajta előtt. A 37 éves kapus terjedelmes interjút adott a Nemzeti Sportnak, a Pick-Szeged kapusa elmondta, hogy legutóbb a szegedi csarnok avatásán érezte azt, hogy akármi is történik, telt ház előtt, hihetetlen hangulatban nem lehet veszíteni. Nem is volt hiba a tervben, a Kiel elleni Bajnokok Ligája-csoportmeccset megnyerte Mikler csapata.

A csütörtöki Eb-rajt más lesz, a több generáció tagjait egyesítő válogatott Hollandia ellen kezdi meg az Eb-t. Mikler zenei felelősként a ráhangolódásban segít a csapatnak, a motivációs beszéd a szakmai stáb, azon belül is Nagy László asztala. Mikler az első meccsre, a hollandok elleni találkozóra koncentrál, de beszélt a soron következő ellenfelekről, és egyebek mellett arról is, hogy már alig várja a pillanatot, amikor az MVM Dome-ban megpillanthatja a családtagjait.

A teljes interjút ITT lehet elolvasni.

Borítókép: Mikler Roland, a válogatott korelnöke boldog, hogy hazai világversenyen képviselheti a válogatottat (Fotó: Khaled Elfiqi/POOL/AFP)